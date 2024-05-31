Более того, некоторые юзеры уверены, что своим появлением девушка затмила певицу. В то же время поклонники Дженнифер уже нашли соцсети телохранительницы.

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О девушке начали говорить, когда Лопес посетила мероприятие в Мексике, посвященное премьере научно-фантастического фильма "Атлас". На нем же присутствовала и Абрахам, для того чтобы охранять звезду.

Я очень рада быть здесь. Прошло немного времени с тех пор, как я в последний раз была здесь, в Мексике, со всеми моими людьми. Я очень люблю вас, спасибо,

– отметила актриса.

Впрочем, все внимание публики было приковано к телохранительнице. Сетью распространилось видео, на котором Абрахам, одетая в темном костюме, наблюдает за знаменитостью. Оно стало вирусным и собрало более миллиона лайков в тиктоке.

Некоторые пользователи сравнили Абрахам с актрисой Галь Гадот. В то же время другие пользователи отметили сходство телохранительницы с Сандрой Буллок.

Что известно о телохранительнице Лопес