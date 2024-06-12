Знаменитую Опру Уинфри госпитализировали: "Это было очень серьезно"

Телеведущая Опра Уинфри оказалась в больнице. Близкая подруга рассказала о состоянии знаменитости.

Телезвезда Гейл Кинг сообщила, что Опра Уинфри попала в больницу. Причиной стали проблемы знаменитости с желудком.

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70-летнюю ведущую госпитализировали из-за обезвоживания. Ей поставили капельницу. По словам подруги Опры Уинфри, после процедур с ней все будет в порядке. Но пока неизвестно, в каком состоянии сейчас шоувумен.

У нее была какая-то болезнь желудка, желудочный грипп. Ее тошнило и мучила диарея. Я не буду слишком откровенной, но она оказалась в больнице с обезвоживанием. Ей сделали капельницу, поэтому это было очень серьезно,

– рассказала Гейл Кинг.

Ранее было известно о похудении Опры Уинфри

Американская ведущая и актриса пять месяцев назад рассказала о том, что принимает препарат для похудения. Ее вес часто менялся до этого.

"Это очень личная тема для меня и для сотен миллионов людей, которые пострадали по всему миру, которые годами боролись с весом и ожирением", – рассказывала Опра Уинфри.

Ведущая была откровенной относительно различных способов, которые она использовала для своего похудения. Ходили слухи о том, что звезда принимает Ozempic, лекарства против диабета, которые по слухам употребляют немало голливудских знаменитостей.

Относительно проблем со здоровьем, в 2021 году Опра Уинфри перенесла операцию на колене. После этого у нее была реабилитация, что помогла приобрести несколько здоровых привычек. Она много ходила пешком и пила достаточное количество воды.