Что-то не дошло, – Цибульская эмоционально высказалась о русскоязычном интервью Мишиной
Источник:"Люкс ФМ"
Актриса Ксения Мишина попала в скандал из-за общения на русском языке в интервью, которое вызвало много шума в сети. Она закрыла комментарии под видео и ничего не комментирует. В то же время певица Оля Цибульская высказала свое мнение относительно этой ситуации.
Интересно, что с началом вторжения Мишина полностью перешла на украинский язык. Более того, она стала ведущей шоу "Я люблю Украину". Поэтому, пользователи встревожены таким поведением Ксении и до конца не понимают ее мотивов.
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Как отреагировала на этот скандал Цибульская
По мнению певицы, русскоязычное интервью Мишиной является хорошим примером того, что не всем гражданам подходит мягкая украинизация. В то же время надо применять более жесткие методы для привлечения людей к общению на соловьином.
Оля уверена, что война будет продолжаться, пока украинцы не станут сознательными. Артистка также боится, что из-за этого военные действия могут задеть и будущее поколение.
Мне кажется, что до них еще что-то не дошло. Я надеюсь, что это произойдет. Это знак о том, что, возможно, не всем подходит мягкая украинизация. Где-то она должна быть жестче, но пока это будет продолжаться, война будет продолжаться и она будет передаваться от нас, нашим детям, очень хотелось, чтобы мы стали сознательными как можно скорее. И я делаю все, что от меня зависит, чтобы вы влюблялись в украинский,
– откровенно призналась Оля.
Интервью Оли Цибульской: смотрите видео онлайн
Что известно о скандале с русскоязычным интервью Мишиной
- Во время путешествия на Бали Ксения Мишина дала интервью фитнес-тренеру Сергею Пилькевичу. Он украинец, который живет за границей. Несмотря на англоязычное название видео, весь разговор записан на русском языке.
- Пользователи возмутились таким решением актрисы, поскольку она с начала полномасштабного вторжения перешла на украинский. А сейчас она ведет телешоу "Я люблю Украину".
- После полученного хейта комментарии к интервью и инстаграм-страницах Мишиной и Пилькевича решили выключить.
- Интересно, что это не первый подобный скандал с актрисой. Ранее в своем блоге рассуждала о влиянии российской пропаганды. Тогда она сообщила, что родилась в Севастополе, в "городе российских моряков". И добавила, что история Украины в детстве вызывала у нее "тошноту".
- Однако, переезд в Киев изменил ее отношение ко всему украинскому.
- А в 2022 году Мишина заявила, что "любовь к стране измеряется не языком, и даже не паспортом".
- О скандальном интервью Мишина до сих пор никак не высказалась. Она сейчас делится своей жизнью с поклонниками, не вспоминая "ошибку прошлого".