Ксения Мишина взяла паузу после ролика на русском языке, а уже сегодня вышла на связь. Она опубликовала в инстаграм-сториз новые фото и видео.

К слову "Ты устанавливаешь правила": Мишина нарвалась на хейт из-за видео, где говорит на русском языке

Ксения Мишина вышла на связь после скандала

Ксения Мишина показала, как занимается в зале, делает приседания. Впоследствии рассказала, что возвращается из Анталии в "родные края". То есть, она продолжила делать контент, который был и раньше.

Начинаем день со спорта. Далее сегодня – длинная дорога,

– рассказала Мишина.



Ксения Мишина / Фото с инстаграм-сториз

Очевидно, актриса решила не вспоминать о скандальном подкасте. Это не удивительно, ведь пользователи даже не имели возможности прокомментировать видео ни в инстаграме, ни в ютубе. Складывается впечатление, что Мишина делает вид, как будто ничего не произошло.

Подробнее о скандале

Во время отдыха на Бали Ксения Мишина присоединилась к записи подкаста с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем. Он украинец, который живет за границей. Видео с актрисой имеет англоязычное название, а в анонсе проскакивают цитаты актрисы на английском. Но на самом деле весь разговор ведется на русском языке.

Сеть возмутило видео с актрисой, ведь с начала полномасштабного вторжения она перешла на украинский. Более того, сейчас она является ведущей телешоу "Я люблю Украину", которое канал называет "самым патриотическим шоу страны".