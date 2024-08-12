Очаровала всех: что известно о певице Изольт, которая выступила на закрытии Олимпийских игр

Летние Олимпийские игры, проходившие в этом году в Париже, подошли к завершению. На церемонии закрытия выступила особая певица, которая очаровала зрителей своим голосом.

Певица Yseult (Изольт) выступила на торжественном концерте по случаю церемонии закрытия Олимпиады-2024. Он состоялся на арене "Стад де Франс" и длился около двух часов.

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Выступление Изольт называют одним из лучших. Она перепела композицию My Way легендарного Фрэнка Синатры.

Артистка очаровала зрителей волшебным голосом. Ее перформанс отличался минимализмом, ведь звезде не понадобились модные технологии для того, чтобы обратить внимание парижской публики. Лишь в конце выступления прогремел фейерверк, что добавило зрелищности.

Выступление Изольт на церемонии закрытия Олимпиады: смотрите видео

Что известно об Изольт

Изольт родилась во Франции. Ее отец не позволял дочери заниматься музыкой, хотя ее талант был заметен еще с детства. Первая популярность пришла к Изольт в 2013 году после участия в шоу Nouvelle Star. Дебютный сингл певицы La Vague набрал более миллиона просмотров к концу 2020 года.

Изольт работала с лейблом Polydor Records и была международным представителем L'Oréal. Недавно ее имя снова прогремело после хита Alibi.