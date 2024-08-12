Співачка Yseult (Ізольт) виступила на урочистому концерті з нагоди церемонії закриття Олімпіади-2024. Він відбувся на арені "Стад де Франс" та тривав близько двох годин.

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Виступ Ізольт називають одним з найкращих. Вона переспівала композицію My Way легендарного Френка Сінатри.

Артистка зачарувала глядачів чарівним голосом. Її перформанс вирізнявся мінімалізмом, адже зірці не знадобилися модні технології для того, щоб звернути увагу паризької публіки. Лише наприкінці виступу прогримів феєрверк, що додало видовищності.

Виступ Ізольт на церемонії закриття Олімпіади: дивіться відео

Що відомо про Ізольт

Ізольт народилась у Франції. Її батько не дозволяв доньці займатися музикою, хоч її талант був помітний ще з дитинства. Перша популярність прийшла до Ізольт у 2013 році після участі в шоу Nouvelle Star. Дебютний сингл співачки La Vague набрав понад мільйон переглядів до кінця 2020 року.

Ізольт працювала з лейблом Polydor Records та була міжнародним представником L'Oréal. Нещодавно її ім'я знову прогриміло після хіта Alibi.