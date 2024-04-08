Себя я не сильно балую, – Ольга Мартыновская рассекретила, сколько тратит в месяц

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала, сколько тратит в месяц. Выяснилось, что эта сумма превышает 100 тысяч гривен.

Значительную часть дохода она направляет на обеспечение своего ребенка. Среди основных расходов также есть аренда квартиры и другие личные расходы.

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Что Ольга Мартыновская сказала о своих месячных расходах

Выяснилось, что шеф-повар обычно тратит около трех тысяч долларов, что примерно равно 116 тысячам гривен. Большая часть этого бюджета уходит на содержание 8-летней дочери Веры.

Няня, теннис, плавание, ролики, французский и английский языки, какие-то развлечения, игрушка... Я подсчитала – это получается две тысячи. К тому же квартира, бензин. А себя я не сильно балую: не вожу себя по ресторанам и не одеваю какие-то бренды,

– поделилась знаменитость.

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