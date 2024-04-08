Себя я не сильно балую, – Ольга Мартыновская рассекретила, сколько тратит в месяц
Источник:Люкс ФМ
Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская рассказала, сколько тратит в месяц. Выяснилось, что эта сумма превышает 100 тысяч гривен.
Значительную часть дохода она направляет на обеспечение своего ребенка. Среди основных расходов также есть аренда квартиры и другие личные расходы.
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Что Ольга Мартыновская сказала о своих месячных расходах
Выяснилось, что шеф-повар обычно тратит около трех тысяч долларов, что примерно равно 116 тысячам гривен. Большая часть этого бюджета уходит на содержание 8-летней дочери Веры.
Няня, теннис, плавание, ролики, французский и английский языки, какие-то развлечения, игрушка... Я подсчитала – это получается две тысячи. К тому же квартира, бензин. А себя я не сильно балую: не вожу себя по ресторанам и не одеваю какие-то бренды,
– поделилась знаменитость.
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Сколько тратят другие звезды
- В одном из недавних интервью Евгений Клопотенко рассказал, что сейчас его расходы составляют около 160 тысяч гривен ежемесячно. Шеф-повар поделился, что имеет собственного водителя и помощника, а также содержит родителей, снимает квартиру и тратится на одежду и еду.
- Телеведущий Анатолий Анатолич поделился, что содержит всю свою семью и заботится о двух собаках, поэтому тратит от 100 до 120 тысяч гривен.
- Даша Астафьева призналась, что сейчас бойфренд покрывает большую часть ее расходов. Однако она добавила, что самостоятельно платит за косметику, бензин и корм для собак, поэтому на месяц ей нужен около 40 тысяч гривен.