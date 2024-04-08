Значну частину доходу вона спрямовує на забезпечення своєї дитини. Серед основних витрат також є оренда квартири та інші особисті витрати.
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Що Ольга Мартиновська сказала про свої місячні витрати
З'ясувалося, що шеф-кухарка зазвичай витрачає близько трьох тисяч доларів, що приблизно дорівнює 116 тисячам гривень. Більша частина цього бюджету йде на утримання 8-річної доньки Віри.
Няня, теніс, плавання, ролики, французька й англійська мови, якісь розваги, іграшка… Я підрахувала – це виходить дві тисячі. До того ж квартира, бензин. А себе я не сильно балую: не воджу себе по ресторанах і не вдягаю якісь бренди,
– поділилася знаменитість.
Інтерв'ю з Олею Мартиновською: дивіться відео онлайн
Скільки витрачають інші зірки
- В одному з нещодавніх інтерв'ю Євген Клопотенко розповів, що наразі його витрати становлять близько 160 тисяч гривень щомісяця. Шеф-кухар поділився, що має власного водія та помічника, а також утримує батьків, винаймає квартиру й витрачається на одяг та їжу.
- Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, що утримує всю свою родину і піклується про двох собак, тож витрачає від 100 до 120 тисяч гривень.
- Даша Астаф'єва зізналася, що зараз бойфренд покриває більшу частину її витрат. Однак вона додала, що самостійно платить за косметику, бензин і корм для собак, тому на місяць їй потрібен близько 40 тисяч гривень.