Значну частину доходу вона спрямовує на забезпечення своєї дитини. Серед основних витрат також є оренда квартири та інші особисті витрати.

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Що Ольга Мартиновська сказала про свої місячні витрати

З'ясувалося, що шеф-кухарка зазвичай витрачає близько трьох тисяч доларів, що приблизно дорівнює 116 тисячам гривень. Більша частина цього бюджету йде на утримання 8-річної доньки Віри.

Няня, теніс, плавання, ролики, французька й англійська мови, якісь розваги, іграшка… Я підрахувала – це виходить дві тисячі. До того ж квартира, бензин. А себе я не сильно балую: не воджу себе по ресторанах і не вдягаю якісь бренди,

– поділилася знаменитість.

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Скільки витрачають інші зірки