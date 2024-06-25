Ольга Мартыновская резко ответила на критику своих откровенных фото в душе

Кулинарный эксперт Ольга Мартыновская удивила сеть интимными фото. Некоторые подписчики раскритиковали ее, однако шеф-повар ответила на хейт.

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская в своем блоге публикует в основном контент о кулинарии. Но на днях она поделилась откровенной фотосессией.

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Ольга Мартыновская устроила интимную фотосессию в душе и позировала обнаженной. Она засветила обнаженную спину и татуировки на ней. Автором этих снимков стала Дарья Мангуби.

Нет, обычно в душ со своей подругой или с фотографом я не хожу. Но когда твоя подруга и есть фотограф, а душ еще тот, который мы почти и забыли, сельский... А в нем, сквозь виноградную лозу, жадно оплела шифер, пробивается полуденное солнце. В таком случае и в такой душ можно вдвоем,

– написала кулинарка.



Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма Ольги Мартыновской



Ольга Мартыновская / Фото из инстаграма Ольги Мартыновской

Реакция сети и ответ Ольги Мартыновской на критику

Фаны выразили восхищение снимками Ольги Мартыновской.

"Эти фото вкусные, изящные, тонкие рельефы тела. И совсем не вульгарно. Это искусство фотографа и ее музы";

"Пересмотрела 100 раз. Восхищает видение фотографа и ваша стройность";

"Теперь мы знаем, что у Оли есть красивое тату. А вспомнилось детство с летним душем и нагретой за день солнцем водой!";

"В этих фотографиях больше секса чем в полностью обнаженных".

Однако нашлись и те, для кого эта фотосессия показалась лишней.

"Думал, что вы не такая, как все звезды, которые выставляют свои обнаженные тела для пиара. Разочарован, что вы одна из них";

"Как по мне, это лишнее";

"Оля, ну это уже лишнее. Зачем?"

Ольга Мартыновская не смолчала и ответила на комментарии с критикой.

Если вы думаете, что я очень расстроена из-за того, что не оправдала ваших ожиданий - вы ошибаетесь. Мне все нравится в фотографиях и в моей личности. Спасибо за внимание,

– написала эксперт.



Ответ Мартыновской / Скриншот из инстаграма Мартыновской

Кроме того, Ольга Мартыновская назвала секрет своей стройной фигуры. Она подчеркнула, что все должно быть в балансе.

"Это трудно, но никакой другой путь к гармонии еще не приводил меня. Спорт – но в меру, без издевательства над собой. Еда – только тогда, когда голодная и только качественная. Вода – постоянно со мной. Депрессия – вылезти обязательно из нее, потому что затянет и тело утонет. Радость – ищи везде ее, или создавай", – заметила шеф-повар.