Ольга Мартиновська різко відповіла на критику своїх відвертих фото в душі

Кулінарна експертка Ольга Мартиновська здивувала мережу інтимними фото. Деякі підписники розкритикували її, однак шеф-кухарка відповіла на хейт.

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська у своєму блозі публікує здебільшого контент про кулінарію. Та днями вона поділилась відвертою фотосесією.

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Ольга Мартиновська влаштувала інтимну фотосесію в душі та позувала оголеною. Вона засвітила оголену спину та татуювання на ній. Авторкою цих знімків стала Дар'я Мангубі.

Ні, зазвичай в душ зі своєю подругою чи з фотографом я не ходжу. Та коли твоя подруга і є фотографка, а душ ще той, який ми майже й забули, сільський… А в ньому, крізь виноградну лозу, що жадібно обплела шифер, пробивається полуденне сонце. В такому разі і в такий душ можна вдвох,

– написала кулінарка.



Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської



Ольга Мартиновська / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської

Реакція мережі та відповідь Ольги Мартиновської на критику

Фани висловили захоплення знімками Ольги Мартиновської.

"Ці фото смачці, витончені, тонкі рельєфи тіла. І зовсім не вульгарно. Це мистецтво фотографа та її музи";

"Переглянула 100 раз. Захоплює бачення фотографа і ваша стрункість";

"Тепер ми знаємо, що в Олі є красиве тату. А згадалось дитинство з літнім душем і нагрітою за день сонцем водою!";

"У цих світлинах більше сексу ніж у повністю оголених".

Однак знайшлись і ті, для кого ця фотосесія здалась зайвою.

"Думав, що ви не така, як всі зірки, які виставляють свої оголені тіла для піару. Розчарований, що ви одна з них";

"Як на мене, це зайве";

"Олю, ну це вже зайве. Навіщо?"

Ольга Мартиновська не змовчала та відповіла на коментарі з критикою.

Якщо ви думаєте, що я дуже засмучена через те, що не виправдала ваших очікувань — ви помиляєтеся. Мені все подобається у фотографіях і в моїй особистості. Дякую за увагу,

– написала експертка.



Відповідь Мартиновської / Скриншот з інстаграму Мартиновської

Окрім того, Ольга Мартиновська назвала секрет своєї стрункої фігури. Вона підкреслила, що все має бути у балансі.

"Це важко, але ніякий інший шлях до гармонії ще не приводив мене. Спорт – але в міру, без знущання з себе. Їжа – тільки тоді, коли голодна і тільки якісна. Вода – постійно зі мною. Депресія – вилізти обов'язково з неї, бо затягне і тіло потоне. Радість – шукай скрізь її, або створюй", – зауважила шеф-кухарка.