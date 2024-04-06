Старший на 17 лет: Ольга Мартыновская честно рассказала о новых отношениях

Судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская неожиданно поделилась подробностями своих отношений. Женщина призналась, что ее возлюбленный старше ее на 17 лет.

По словам Ольги, "он именно тот, кого она искала". Более того, большая разница в возрасте с мужчиной ее совсем не волнует.

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Что известно о новых отношениях Мартыновской

Для женщины всегда было важным, чтобы ее любимый был высокого роста и выше нее. Она не имеет ничего против низких парней, однако Ольга чувствует себя с ним не очень комфортно. В то же время повар не раскрыла имени своего избранника.

Он такой, как я себе представляла. Для меня было принципиально важным всегда, чтобы мой избранник был высокого роста. Ничего не имею против низеньких парней, просто с мужчинами, которые ниже меня, чувствую себя гигантом или динозавром, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще мне важно, чтобы он был старше меня. Я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то еще,

– призналась Ольга.

К тому же Мартыновская рассказала и о знакомстве в сети с любимым. Более того, Ольга призналась, какой была первая реакция родителей женщины на ее нового избранника. По словам повара, родственники не лезут с вопросами и советами. Они хотят, чтобы Ольга была просто счастливой.

Мы с родителями дошли в наших отношениях до того уровня, что без необходимости не лезем с вопросами или советами, как кому быть. Единственное, что говорит мне мама: "Я очень хочу, чтобы ты была счастливой. Даже не показывай мне и не рассказывай, кто это. Просто дай мне знать, что ты счастлива",

– поделилась Мартыновская.

Ольга Мартыновская комментирует новые отношения: смотрите видео онлайн

По сети ходили слухи об отношениях Ольги с коллегой Ярославским

Мартыновскую очень часто видели в компании Владимира Ярославского, который тоже является судьей на шоу "МастерШеф". Некоторые пользователи поговаривали об их романе.

Интересно, что заочно повара были знакомы еще задолго до участия в проекте "МастерШеф". Бывший муж Мартыновской работал в ресторане Ярославского и тот его уволил.

Мартыновская вспомнила, что это произошло в период ее беременности и она была обижена на Ярославского за его такой поступок. Однако, уже после развода и личного знакомства она отмечает, что между ними только дружба.



Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграмма повара