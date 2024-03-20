Лежала в больнице 7 месяцев, – отец Кузьмы Скрябина назвал причину смерти жены
Источник:"Завтрак с 1+1"
Виктор Кузьменко потерял жену, Ольгу Михайловну, в сентябре прошлого года. Он впервые рассказал о том, что стало причиной ее смерти.
Семья Кузьмы Скрябина почти не рассказывала о внезапной смерти Ольги Кузьменко. Но на днях ее муж решился на откровенный разговор.
Обратите внимание Считали пропавшим без вести: на войне погиб украинский журналист и военный Петр Цурукин
Причина смерти Ольги Кузьменко
Муж подтвердил, что Ольга Михайловна боролась с тяжелой болезнью. Также она перенесла инсульт.
Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове 7 месяцев. У нее был инсульт. Впоследствии врачи уже намекнули, что они ничего не могут сделать. Затем она еще три недели была дома. Второй инсульт произошел уже дома. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало,
– рассказал Виктор Кузьменко.
Отец Кузьмы Скрябина стал вдовцом, поэтому теперь он живет сам. Сейчас он продолжает заниматься делом, которое начал с женой. Это мастерская, где они работали над созданием декоративных ангелов и колокольчиков из керамики.
Что известно о потере
- 23 сентября 2023 года стало известно, что умерла Ольга Михайловна Кузьменко. Ей было 76 лет. Прощание состоялось через 3 дня в Брюховичах, в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
- Маму Андрея Кузьменко похоронили возле могилы сына.
- О потере рассказывала только дочь Кузьмы, Барбара. По ее словам, у Ольги Михайловны была болезнь, которая быстро развивалась. Когда ее забрала скорая, врачи обнаружили сепсис и почечную недостаточность. Это болезненная тема для семьи музыканта.