Не блондинка: Ольга Фреймут поразила сменой имиджа

Ведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время приехала из Великобритании в Украину. Звезда делится с поклонниками моментами пребывания в родной стране.

Так, Ольга на днях показала, как отдыхает вместе с младшей дочерью во Львове. Теперь женщина рассказала о кардинальной смене имиджа.

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Фреймут опубликовала видео, на котором предстала в новом образе. Ведущая коротко подстриглась и покрасилась в темный цвет, таким образом избавившись блонда. По словам звезды, она пошла к парикмахеру, который занимается ее волосами в течение 14 лет.

Мой колорист и парикмахер Игорь. Мы вместе уже 14 лет. Как вам?

– обратилась к поклонникам Ольга.

Ольга Фреймут сменила имидж / Видео из инстаграм-сторис ведущей

Напомним, что еще раньше вернулась в Украину старшая дочь Ольги Фреймут – Злата Митчелл. Девушка посетила Львов, где почтила память покойного языковеда Ирины Фарион. Злата опубликовала фото, где показала портрет филолога и большое количество цветов со свечами. Рядом с могилой Фарион виднелась табличка с красноречивой надписью "Язык – это оружие".