Горжусь, – Фреймут трогательно обратилась к дочери-выпускнице и показала их архивные фото
Источник:Ольга Фреймут
Старшая дочь Ольги Фреймут, Злата Митчелл, выпустилась из американской школы. С этим важным событием девушку уже поздравила мама.
Она написала трогательный пост к дочери. Кроме того, Фреймут показала архивные фото со Златой.
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В частности, звезда телевидения опубликовала фотографии, где ее дочь идет в первый класс. Также Ольга выставила фото взрослой Златы. Она поделилась, что сложно переживала переезд девушки за границу, но подчеркнула, что любит ее и верит, что у нее все будет прекрасно.
Горжусь тобой. У тебя прекрасное образование: украинское, международное, и, которое дала тебе жизнь, потому что ты выбирала вызовы... Я не хотела, чтобы ты была так далеко, но знала, что проявление моей любви – довериться и позволить тебе выбирать... Вспоминаю, как плакала весь полет в Европу, потому что знала, что ты тоже многое притворяешься. Упрямица. Злата, поздравляю! Непросто быть твоей мамой, но так увлекательно. Далее университет, доченька, начало интересной биографии,
– отметила знаменитость.
Что известно о старшей дочери Ольги Фреймут
- Телеведущая стала матерью в 2006 году, родив дочь в отношениях с мужчиной британского происхождения по имени Нил Митчелл.
- В подростковом возрасте девушка переехала в Соединенные Штаты Америки.
- Сейчас, в свои 18 лет, она живет в Лос-Анджелесе, где получает образование и активно занимается танцевальной деятельностью.
- Интересным фактом является то, что недавно Злата приобрела себе автомобиль Mercedes-Benz белого цвета.
- В общем, жизнь дочери телеведущей насыщена разнообразными событиями и путешествиями – она посещает различные мероприятия, а некоторое время назад даже приезжала в Украину
- Девушку часто критикуют в сети из-за откровенных нарядов, но мать за не всегда заступается.
- В то же время сама Фреймут сейчас живет в Великобритании с сыном Валерием и дочерью Евдокией, куда переехала после полномасштабного вторжения. Известно, что телеведущая там устроилась в местную газету Sunday Express, где ведет колонку об Украине.