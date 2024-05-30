Живет в Германии и не говорит о войне: чем сейчас занимается Олег Винник

До начала полномасштабного вторжения Винник был любимцем миллионов женщин. Билеты на концерты раскупались с бешеной скоростью. Однако после 24 февраля 2022 года все в корне изменилось.

Уже на протяжении длительного времени певец не ведет публичной жизни. У его фанатов возникало немало вопросов, что случилось с их любимцем и почему он исчез. Далее в материале Show 24 рассказываем, как сложилась жизнь Винника и чем он сейчас занимается.

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Детство и начало карьеры

Олег родился 31 июля 1973 года в селе Вербовка Черкасской области. Родители артиста работали на ферме, а впоследствии переехали где другого села, где парень закончил среднюю школу. С самого детства Винник увлекался творчеством. В частности, любил играть на электрогитаре и петь.

Олег Винник в детстве / Фото с издания "Лиза"

После школы поступил на хормейстерское отделение Каневского училища культуры. В то же время Олег был гитаристом местной группы, а в 20 лет стал солистом Черкасской филармонии.

Олег Винник в юности / Фото из открытых источников

Благодаря программе обмена, юноша поехал в Германию на стажировку. Там он увидел афишу одного из мюзиклов и понял чем бы хотел заниматься. Ему пришло приглашение от Люнебургского театра из Нижней Саксонии, где он продолжил карьеру, исполняя партии в опере "Скука" и оперетте "Паганини".

Олег Винник в молодые годы / Фото из издания "Лиза"

Как подарок судьбы, Винник в Германии знакомится с известным американским преподавателем вокала Джоном Леманом, с которым в течение двух лет оттачивает вокальные способности. Тогда мужчина и решил попробовать свои силы в мюзиклах.

Олег Винник в театре / Фото из издания "Лиза"

В течение 2 лет певец играл роль Люченцио из мюзикла "KISS ME KATE", а впоследствии исполнял роли Фебуса и Клопена в мюзикле "Собор Парижской Богоматери" и роль Роберта Хитченса и Брико в постановке "Титаник".

Однако настоящую славу Виннику принесла роль Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные". За нее он даже получил звание "Новый грандиозный голос 2003" по версии европейского издания "DA CAPO".

Олег Винник в молодости / Фото с издания "Лиза"

Олег получил бешеную популярность не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии и других странах Европы.

Карьера в Украине

В 2011 году певец решает сосредоточиться на своем развитии в Украине. Очень быстро артисту удалось завоевать большое количество поклонников. В том же году Олег представил русскоязычный альбом "Ангел", а через год – русскоязычный альбом "Счастье".

А в 2013 году выходит первый украиноязычный альбом "Роксолана". Что интересно, билеты на концерты Винника раскупали за один день, а в СМИ такую бешеную популярность окрестили "Феноменом Олега Винника".

Олег Винник – Волчица: смотреть видео онлайн

В 2015 – выходит в свет русскоязычный альбом "Я не устану", а еще через два года певец едет в концертный тур под названием "Моя душа..." по городам Украины и Беларуси. Винник даже выступал в России.

Олег Винник – Нино: смотреть видео онлайн

В 2018 году Винник отправился во всеукраинский тур "Ты в курсе...", а через год представил еще два альбома на украинском и русском языках.

За год артист оказался в центре громкого скандала, ведь его добавили в базу Миротворец (база, которая исследует преступления против национальной безопасности Украины) из-за участия в пропагандистском клипе с российскими артистами и деятелями, которые поддержали начало временной аннексии Крыма.

Олег Винник попал в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

Участие в телевизионных проектах

В 8 и 9 сезонах певческого шоу "Х-фактор" был в составе жюри. В 2020 году – участник проекта "Танцы со звездами" в паре с Еленой Шоптенко. Однако в шестом эфире пару дисквалифицировали, ведь партнеры заболели коронавирусом и второй раз не смогли выйти на паркет.

Олег Винник и Алена Шоптенко на шоу "Танцы со звездами" / Фото пресс-службы 1+1

А в 11 сезоне стал тренером певческого шоу "Голос страны".

Еще во время проживания в Германии Винник снимался в местных телесериалах и фильмах, а в Украине дважды имел эпизодические роли в двух частях "Скажене весілля". К слову, вместе с Потапом певец записал саундтрек к фильму "Найкращий

Потап & Олег Винник – Найкращий день: смотреть видео онлайн

Кстати, Олег даже стал актером дубляжа, озвучив Принца Филиппа в мультфильме "Заколдованный принц".

Личная жизнь

Винник очень долго скрывал любовную сторону жизни от лишних глаз. Ему неоднократно приписывали различные романы. Недавно в одном из интервью он подтвердил, что его жена – певица Таисия Сватко (Таюне).

Олег Винник и Таюне / Фото из открытых источников

Также отметил, что у него очень "юморной" сын. По разным данным, сына зовут Юлиан, он живет в Германии и профессионально занимается плаванием.

Полномасштабная война в Украине

26 февраля 2022 года певец уехал в Германию и пропал с радаров публичности. Он даже удалил все фото из своих социальных сетей. Летом 2023 года Винник дал первое интервью с измененным стилем: у исполнителя появились очки, а волосы стали еще длиннее.

Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Более того, певец якобы предсказал вторжение России, ведь ему неоднократно снились вещие сны, что он из-под обстрелов выезжал из Украины в страну, где писал свои хиты.

Как изменился Олег Винник / Скриншот с видео

Винник также отметил, что за рубежом лечит редкую болезнь, и отверг слухи об онкологии.

Олег до сих пор не высказывается о войне в Украине. Он считает, что его никто не будет слушать, ведь он находится за рубежом.

Однако рассказал, что будет жалеть о том, что не держит оружие в руках. Но аудитория и представители украинского шоубиза не очень поверили в слова певца, а часть – вообще посыпала негативные высказывания в сторону бывшего любимца миллионов.