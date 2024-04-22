Это мое решение, – Олег Скрипка назвал причину, по которой не пошел в ряды ВСУ

Музыкант Олег Скрипка уже несколько раз делал заявления по поводу мобилизации в Украине. Теперь артист объяснил, почему же сам не принял решение воевать.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка напомнил, что в рядах ВСУ сейчас воюет гитарист коллектива. Его решением было с первого дня полномасштабной войны взять в руки оружие.

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Почему Олег Скрипка не мобилизовался

По мнению Олега Скрипки, в демократической стране каждый должен принять свое решение. В мае артисту исполнится 60 лет, к тому же у него есть сыновья.

Мне скоро будет 60. Это мое решение, ехать на передовую или нет. У меня дети, они маленькие, еще не призывного возраста. Надо, чтобы каждый человек решал, воевать или не воевать. И вылавливать людей на улице, это неправильно,

– сказал музыкант.

Олег Скрипка добавил, что в Украине должна быть правильная пропаганда по поводу мобилизации.

"Должна быть в хорошем смысле правильная пропаганда, патриотическая пропаганда. И то, что наши СМИ в основном разгоняют хейт, это уменьшает заинтересованность людей воевать за нашу страну", – считает артист.

Что ранее говорил Скрипка и какой артист ему ответил