Олег Скрипка рассекретил, где учатся его сыновья и рассказал, кем они мечтают стать

Олег Скрипка является многодетным отцом четверых детей: Романа, Устима, Олеси и Зоряны. На днях он впервые рассказал, кем мечтают стать его старшие сыновья.

Выяснилось, что младший сын артиста решил заниматься творчеством. В то же время старший выбрал гуманитарную специальность.

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Где учатся сыновья Олега Скрипки

Роман, которому сейчас 18 лет, поступил на исторический факультет. Тем временем его 16-летний брат Устим, который заканчивает школу, вдохновленный карьерой отца, выразил желание стать артистом.

Старший сын он учится истории. Он историк. Младший сын заканчивает школу в этом году, и он хочет быть музыкантом. Как он сделает свою карьеру мы увидим, но он пишет песни, альбомы,

– рассказал исполнитель.

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