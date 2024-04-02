Олег Скрипка рассекретил, где учатся его сыновья и рассказал, кем они мечтают стать
Источник:Люкс ФМ
Олег Скрипка является многодетным отцом четверых детей: Романа, Устима, Олеси и Зоряны. На днях он впервые рассказал, кем мечтают стать его старшие сыновья.
Выяснилось, что младший сын артиста решил заниматься творчеством. В то же время старший выбрал гуманитарную специальность.
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Где учатся сыновья Олега Скрипки
Роман, которому сейчас 18 лет, поступил на исторический факультет. Тем временем его 16-летний брат Устим, который заканчивает школу, вдохновленный карьерой отца, выразил желание стать артистом.
Старший сын он учится истории. Он историк. Младший сын заканчивает школу в этом году, и он хочет быть музыкантом. Как он сделает свою карьеру мы увидим, но он пишет песни, альбомы,
– рассказал исполнитель.
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Что еще известно о детях Скрипки
- Ранее Олег рассказывал, что все четверо его детей – очень творческие личности, которые умеют хорошо играть на музыкальных инструментах.
- Кроме того, дочери певца также увлекаются рисованием.
- Интересно, что исполнитель замечал, что Устим, который мечтает стать музыкантом, не хочет, чтобы отец прилагался к его карьере.
- Также известно, что старший сын Скрипки уже не живет с родителями.