"Дорога життя" – это сборник стихов военнослужащей Оксаны Рубаняк. Это вторая книга, написана на фронте в Донецкой области, во время защиты страны.

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Дорога жизни символизирует отрезок пути, где непросто выжить. Враг настолько простреливает ее, что вынести раненого бывает не то что сложно, но и невозможно.

Дорога, что является спасением и дорога, что является гибелью. Для каждого из нас она подготовит индивидуальное развитие событий, никогда не предсказуемое и порой не приемлемое. Она сохранила жизнь самым дорогим, самым отважным людям, и она же забрала их у нас,

– отметила Оксана Рубаняк.

Военнослужащая добавила, что первый ее сборник "Назустріч смерті" заставлял вздрагивать от названия, тогда как второй имеет смысл, что вдохновляет и зарождает веру в победу жизни над смертью.



Оксана Рубаняк / Фото из инстаграма Оксаны Рубаняк

Тираж сборника уже готов, тем временем Оксана Рубаняк вместе со своим подразделением находится на передовой, где очень сложно. Покупка сборника – это помощь Вооруженным Силам Украины, ведь средства от продажи будут потрачены на необходимые материальные средства и амуницию подразделения.