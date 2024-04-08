"Свобода слова": дирижер Оксана Лынив снова оправдалась за участие в российской опере
Источник:"Голос Америки"
Украинский дирижер Оксана Лынив прокомментировала скандал вокруг оперы композитора Петра Чайковского "Евгений Онегин", которая состоится в Германии в 2025 году. Артистка назвала причины, почему не будет отказываться выступить на этом концерте.
Лынив неоднократно была в центре различных скандалов, связанных с ее готовностью сотрудничать с российскими коллегами. В то же время в своих соцсетях она объяснила, что произведения российских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, являются "неотъемлемой частью и стандартным репертуаром симфонических оркестров и оперных театров мира".
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Почему Лынив не будет отменять выступление с российской оперой
Дирижер привела в пример Европу, где не отказываются от всего российского, как это делают в Украине. Более того, "там наоборот существует свобода искусства и слова". В то же время она хочет поделиться с миром фактом украинского происхождения композитора Чайковского.
Для Оксаны получить приглашение от одного из лучших оркестров Германии было очень престижно. К тому же он основан в 1548 году, что "поднимает его значимость" в глазах дирижера.
Получить приглашение от этого оркестра – чрезвычайно престижно не только для украинского дирижера, а вообще для любого. Если я скажу этому оркестру "нет", другого такого приглашения не будет,
– поделилась Лынив.
К тому же дирижер отметила украинско-французские корни Чайковского. Дед композитора был казаком и получал образование в Киево-Могилянской академии. Лынив также добавила, что "во время войны стоит не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".
В то же время оперу "Евгений Онегин" Оксана не считает политическим произведением. По ее мнению, это лирическая поэма о романтических отношениях и чувствах двух молодых людей.
Сейчас у нас есть тенденция видеть только черное и белое. Это понятно, потому что от начала полномасштабного вторжения есть усталость и депрессия, ощущение того, что нас мир не видит и не слышит. Но в художественных вопросах часто эта граница размыта,
– объясняет украинка.
Скандалы, в которые попадала Лынив
- Дирижер была открыта к сотрудничеству з российскими музыкальными деятелями, несмотря на их политические взгляды, но с условием их подписания заявления об осуждении войны.
- Также она планировала помочь российским коллегам в постановке оперы Петра Чайковского "Иоланта" после начала полномасштабной агрессии в 2022 году. Однако, из-за ухудшения состояния здоровья Оксана отказалась от участия.
- В январе 2023 года она решила выступить на фестивале, посвященном немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Для того, чтобы почтить художника, дирижер надела футболку с надписью Wagner Power, что в переводе означает "Сила Вагнера".
- Этот жест вызвал возмущение среди украинцев из-за ассоциации имени Вагнера с Евгением Пригожиным, вместо упоминания об известном немецком композиторе.
- В то же время Лынив ранее уже комментировала свое предстоящее выступление в Дрездене с оперой Чайковского. По ее мнению, "произведения русских композиторов относятся к обязательному репертуару каждого дирижера, чья карьера развивается на интернациональном уровне, так как эти произведения принадлежат к мировому музыкальному наследию".