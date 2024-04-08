"Свобода слова": дирижер Оксана Лынив снова оправдалась за участие в российской опере

Украинский дирижер Оксана Лынив прокомментировала скандал вокруг оперы композитора Петра Чайковского "Евгений Онегин", которая состоится в Германии в 2025 году. Артистка назвала причины, почему не будет отказываться выступить на этом концерте.

Лынив неоднократно была в центре различных скандалов, связанных с ее готовностью сотрудничать с российскими коллегами. В то же время в своих соцсетях она объяснила, что произведения российских композиторов, таких как Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Рахманинов, являются "неотъемлемой частью и стандартным репертуаром симфонических оркестров и оперных театров мира".

К слову Бесит меня, – известный украинский певец честно высказался о предателе Дорне, с которым дружит

Почему Лынив не будет отменять выступление с российской оперой

Дирижер привела в пример Европу, где не отказываются от всего российского, как это делают в Украине. Более того, "там наоборот существует свобода искусства и слова". В то же время она хочет поделиться с миром фактом украинского происхождения композитора Чайковского.

Для Оксаны получить приглашение от одного из лучших оркестров Германии было очень престижно. К тому же он основан в 1548 году, что "поднимает его значимость" в глазах дирижера.

Получить приглашение от этого оркестра – чрезвычайно престижно не только для украинского дирижера, а вообще для любого. Если я скажу этому оркестру "нет", другого такого приглашения не будет,

– поделилась Лынив.

К тому же дирижер отметила украинско-французские корни Чайковского. Дед композитора был казаком и получал образование в Киево-Могилянской академии. Лынив также добавила, что "во время войны стоит не только формировать новый культурный контент, но и критически пересматривать историю".

В то же время оперу "Евгений Онегин" Оксана не считает политическим произведением. По ее мнению, это лирическая поэма о романтических отношениях и чувствах двух молодых людей.

Сейчас у нас есть тенденция видеть только черное и белое. Это понятно, потому что от начала полномасштабного вторжения есть усталость и депрессия, ощущение того, что нас мир не видит и не слышит. Но в художественных вопросах часто эта граница размыта,

– объясняет украинка.

Скандалы, в которые попадала Лынив