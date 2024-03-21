Когда дома идет война: украинский дирижер Оксана Лынив выступит с русской оперой
Источник:Semperoper Dresden
Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив выступит в июле 2025 году в Германии. Однако, там она будет исполнять оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин", распространяя русскую культуру.
По словам организаторов, выступление будет содержать субтитры на английском и немецком языках. Поэтому даже без знаний русского языка можно будет также посмотреть выступление.
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Оксана Лынив выступит в российской опере
Концерт должен состояться в Саксонской государственной опере Дрездена. Интересно, что показ состоится аж четыре раза, вероятно, чтобы стопроцентно помогло людям "познать наслаждение" от творчества российских художников. Уже с апреля стартует продажа билетов на эту оперу.
Оксана Лынив / Фото из фейсбука дирижера
К тому же вместе с дирижером будет выступать несколько украинских оперных солистов: Даниил Матвиенко и Николь Чирка. Последняя стала постоянным членом ансамбля оперы только с 2024 года. Однако, в актерский состав организаторы не пригласили ни одного россиянина.
Оксана Лынив свое участие в опере пока никак не прокомментировала.
Громкие скандалы с Оксаной Лынив
- Дирижер была готова сотрудничать с российскими коллегами–деятелями, несмотря на их политические взгляды. Совместная работа могла быть реализована только при условии подписания "заявления об осуждении войны".
- После начала полномасштабного вторжения в 2022 году женщина планировала помочь российским коллегам в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского. Позже Оксана отказалась от участия из-за ухудшения состояния здоровья.
- В январе 2023 года Лынив согласилась выступить на фестивале, посвященном немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Дирижер, чтобы почтить художника надела футболку с надписью Wagner Power, что в переводе означает "Сила Вагнера".
- Украинцы возмутились этим поступком, ведь Вагнер ассоциируется с Евгением Пригожиным, а уже потом с немецким художником.