Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив выступит в июле 2025 году в Германии. Однако, там она будет исполнять оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин", распространяя русскую культуру.

По словам организаторов, выступление будет содержать субтитры на английском и немецком языках. Поэтому даже без знаний русского языка можно будет также посмотреть выступление.

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Оксана Лынив выступит в российской опере

Концерт должен состояться в Саксонской государственной опере Дрездена. Интересно, что показ состоится аж четыре раза, вероятно, чтобы стопроцентно помогло людям "познать наслаждение" от творчества российских художников. Уже с апреля стартует продажа билетов на эту оперу.

Оксана Лынив / Фото из фейсбука дирижера

К тому же вместе с дирижером будет выступать несколько украинских оперных солистов: Даниил Матвиенко и Николь Чирка. Последняя стала постоянным членом ансамбля оперы только с 2024 года. Однако, в актерский состав организаторы не пригласили ни одного россиянина.

Оксана Лынив свое участие в опере пока никак не прокомментировала.

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