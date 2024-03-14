Впервые в истории: "Океан Эльзы" выпустит англоязычные треки

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук порадовал поклонников неожиданной новостью. Украинская рок-группа впервые за 30 лет существования решила презентовать английские песни.

Певец подчеркнул, что нужно сделать так, чтоб голос Украины продолжал звучать сильно и вдохновенно во всем мире. На это, как оказалось, артистов вдохновил первый Оскар в истории страны, которым наградили документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

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ОЭ впервые выпустит песни на английском языке

Вокалист коллектива опубликовал англоязычное видео, в котором обратился к мировому сообществу с анонсом выхода англоязычных треков.

Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире,

– подчеркнул Святослав Вакарчук.

Что известно об украинских песнях группы

Интересно, что в этом году ОЭ будет отмечать 30-летие своего существования. Так, в честь праздника осенью выйдет долгожданный украинский альбом.

Недавно бэнд впервые за два года представил песню "Відповідь".

"Відповідь" – она о боли и памяти. "Відповідь" – она о пожизненной благодарности. "Відповідь" – она о сложном и долгом пути к Победе. Она о вопросе "сколько еще?..." и об ответе, который каждый точно может найти в своем сердце,

– говорили музыканты.