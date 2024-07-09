Андрей Хлывнюк, который на фронте, отомстил россиянам за удар по детской больнице "Охматдет"

8 июля российские военные цинично попали крылатой ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который находится в ВСУ, отреагировал.

Он отомстил за раненых и погибших. Артист в соцсетях показал, как это сделал.

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Андрей Хлывнюк распространил фотографию со снарядом с красноречивой надписью "За Охматдет".

Трансформируйте свою ярость в действие. Обеспечивайте войско,

– призвал военный.

Андрей Хлывнюк отреагировал на обстрел "Охматдета" / Скриншоты из инстаграм-сторис

С началом полномасштабного российского вторжения музыкант активно включился в защиту Украины. Он служит на Херсонском направлении, где специализируется на воздушной разведке. Хлывнюк является пилотом ударного дрона отечественного производства "Punisher". Артист также занимает командную должность, управляя подразделением и двумя экипажами, что дает ему возможность совмещать военную службу с концертной деятельностью.

Ранее в Минздраве Украины заявили, во время обстрела в больнице находилось более 600 пациентов и столько же персонала. Известно, что в результате ракетного удара по "Охматдету" погибли 2 человека, более 50 получили ранения. Среди пострадавших – 7 детей.