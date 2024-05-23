Сердце обливается кровью, – украинские звезды эмоционально отреагировали на обстрел Харькова

Сегодня, 23 мая, россияне осуществили ракетный обстрел Харькова. Председатель ХОВА Олег Синегубов заявил, что враг цинично бил исключительно по гражданской инфраструктуре региона. На жестокий удар российских захватчиков уже успели отреагировать украинские звезды.

Они решительно осудили вражеские обстрелы и выразили свою поддержку пострадавшим. Сейчас количество раненых в городе возросло до 21. К тому же знаменитости вспомнили о типографии издательства "Виват", в которую попали ракеты.

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Елена Зеленская

Первая леди Украины в своем заявлении написала о харьковской типографии, которая пострадала от обстрела.

Наши книги и культура действительно имеют стратегическое значение, но не должны становиться целями для терроризма. Мои соболезнования близким пострадавших от очередного российского преступления,

– подчеркнула жена президента.

Alyona Alyona

Представительница Украины на Евровидении-2024 поделилась фото с последствиями российской атаки.



Alyona Alyona отреагировала на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Святослав Вакарчук

Исполнитель выразил соболезнования и поддержку пострадавшим и призвал украинцев приобрести книгу издательства "Виват".



Святослав Вакарчук отреагировал на обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Если есть возможность, зайдите в книжный магазин, или закажите онлайн, давайте поддерживаем тех, кто неутомимо издал для нас книги,

– также написала Екатерина Осадчая.

К этому флешмобу присоединился и Сашко Положинский.

Оля Цибульская

Сердце обливается кровью, потому что книги и культура это о нашем будущем. Это о нашем сознании, это о нашей культуре. Сочувствую очень, я знаю, что там есть потери. Призываю вас поддержать издательство. Купите книгу "Виват" и берегите себя,

– подчеркнула певица.



Оля Цибульская отреагировала на ракетный обстрел Харькова / Скриншот из инстаграм-сторис

Также о ракетной атаке в своих инстаграм-сторис высказались и другие знаменитости. Среди них – Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Джамала.

Как другие звезды отреагировали на обстрел Харькова / Скриншоты из инстаграм-сторис