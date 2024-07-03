"Мир, опомнись": украинские звезды эмоционально отреагировали на циничный обстрел Днепра

Утром 3 июля Днепр подвергся массированному ракетному удару со стороны российских военных. В результате атаки есть погибшие и раненые. На цинизм россиян уже отреагировал украинский звездный бомонд.

Среди знаменитостей, которые выразили соболезнования пострадавшим есть танцовщики, певцы, актеры. К ним также присоединились телеведущие и другие звезды.

Вас также может заинтересовать Пусть я буду предателем, – Руслан Ханумак неожиданно сбежал из Украины

Илона Гвоздева

Танцовщица показала кадры из Днепра и выразила соболезнования семьям погибших.



Илона Гвоздева отреагировала на обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

Оля Полякова

Днепр и Кривой Рог сегодня под обстрелами. Мои соболезнования семьям, в которых погибли и пострадали люди. Сколько это будет продолжаться?,

– отметила артистка.



Оля Полякова отреагировала на обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых.

Мир, опомнись уже наконец и помоги остановить и выбить этих ... с наших земель,

– призвал телеведущий.



Григорий Решетник отреагировал на обстрел Днепра / Скриншоты из инстаграм-сторис

Alyona alyona

Исполнительница также поделилась видео, с моментом прилета, и написала о погибших и пострадавших в результате обстрела.



Alyona alyona отреагировала на обстрел Днепра / Скриншот из инстаграм-сторис

Также о ракетной атаке в своих соцсетях вспомнили TAYANNA, Настя Каменских, Тина Кароль и другие.

Реакция других звезд на обстрел Днепра / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об обстреле Днепра

Первый взрыв прогремел в 8:45, после чего произошла серия из примерно 10 взрывов. В результате атаки поврежден торговый центр, медицинское учреждение и автозаправочная станция. По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, обстрел также вызвал несколько пожаров в городе. По состоянию на 13:00 количество пострадавших достигло 34 человек. К тому же погибло по меньшей мере 5 мирных жителей.