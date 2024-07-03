Серед знаменитостей, які висловили співчуття постраждалим є танцівники, співаки, актори. До них також долучилися телеведучі та інші зірки.

Вас також може зацікавити Нехай я буду зрадником, – Руслан Ханумак несподівано втік з України

Ілона Гвоздьова

Танцівниця показала кадри з Дніпра та висловила співчуття сім'ям загиблих.



Ілона Гвоздьова відреагувала на обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Оля Полякова

Дніпро та Кривий Ріг сьогодні під обстрілами. Мої співчуття сім'ям, в яких загинули та постраждали люди. Скільки це буде продовжуватись?,

– зазначила артистка.



Оля Полякова відреагувала на обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник

Він висловив співчуття сім'ям загиблих і поранених.

Світе, схаменись вже нарешті та допоможи зупинити й вибити цих … з наших земель,

– закликав телеведучий.



Григорій Решетник відреагував на обстріл Дніпра / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Alyona alyona

Виконавиця також поділилася відео, з моментом прильоту, й написала про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу.



Alyona alyona відреагувала на обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також про ракетну атаку у своїх соцмережах згадали TAYANNA, Настя Каменських, Тіна Кароль та інші.

Реакція інших зірок на обстріл Дніпра / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про обстріл Дніпра

Перший вибух пролунав о 8:45, після чого відбулася серія з приблизно 10 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено торговий центр, медичний заклад та автозаправну станцію. За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, обстріл також спричинив кілька пожеж у місті. Станом на 13:00 кількість постраждалих досягла 34 осіб. До того ж загинуло щонайменше 5 мирних жителів.