Всю ночь не спал, – Сергей Жадан рассказал трогательную историю о возвращении воина из плена
Источник:Сергей Жадан
Сергей Жадан поделился с поклонниками историей возвращения военнопленного, которая демонстрирует глубину человеческих чувств на фоне войны. Выяснилось, что сын знакомого артиста недавно вернулся домой после более чем двух лет пребывания в российском плену.
Защитника освободили в рамках последнего обмена военнопленными между Украиной и Россией. Писатель описал трогательный момент воссоединения семьи.
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Сергей Жадан щемящую историю знакомого рассказал в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что это событие показало "очень тонкие и глубокие линии человечности и нежности".
Вчера из плена вернулся сын знакомого. Более двух лет ожидания и веры. Знакомый вчера до утра не спал, ждал звонка сына. А малый всю ночь не спал и ждал утра, чтобы позвонить. Не хотел будить отца,
– поделился артист.
Сергей Жадан рассказал щемящую историю военнопленного / Скриншот из фейсбука артиста
Что известно о недавнем возвращении украинских военнопленных
- Обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 25 июня. В результате 90 украинских защитников вернулись домой.
- Среди освобожденных: военнослужащие Национальной гвардии, Военно-морских сил, Сухопутных войск, бойцы территориальной обороны, пограничники, защитники "Азовстали" в Мариуполе.
- Известно, что наше государство смогло вернуть 52 азовца.
- Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента, выразил надежду на продолжение процесса возвращения украинских военнопленных.