Всю ночь не спал, – Сергей Жадан рассказал трогательную историю о возвращении воина из плена

Сергей Жадан поделился с поклонниками историей возвращения военнопленного, которая демонстрирует глубину человеческих чувств на фоне войны. Выяснилось, что сын знакомого артиста недавно вернулся домой после более чем двух лет пребывания в российском плену.

Защитника освободили в рамках последнего обмена военнопленными между Украиной и Россией. Писатель описал трогательный момент воссоединения семьи.

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Сергей Жадан щемящую историю знакомого рассказал в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что это событие показало "очень тонкие и глубокие линии человечности и нежности".

Вчера из плена вернулся сын знакомого. Более двух лет ожидания и веры. Знакомый вчера до утра не спал, ждал звонка сына. А малый всю ночь не спал и ждал утра, чтобы позвонить. Не хотел будить отца,

– поделился артист.



Сергей Жадан рассказал щемящую историю военнопленного / Скриншот из фейсбука артиста

Что известно о недавнем возвращении украинских военнопленных