Захисника звільнили в рамках останнього обміну військовополоненими між Україною та Росією. Письменник описав зворушливий момент возз'єднання родини.
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Сергій Жадана щемливу історію знайомого розповів у своєму фейсбуці. Він підкреслив, що ця подія показала "дуже тонкі й глибокі лінії людяності та ніжності".
Учора з полону повернувся син знайомого. Понад два роки чекання і віри. Знайомий учора до ранку не спав, чекав на дзвінок сина. А малий усю ніч не спав і чекав ранку, аби подзвонити. Не хотів будити батька,
– поділився артист.
Сергій Жадан розповів щемливу історію військовополоненого / Скриншот з фейсбуку артиста
Що відомо про нещодавнє повернення українських військовополонених
- Обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся 25 червня. В результаті 90 українських захисників повернулися додому.
- Серед звільнених: військовослужбовці Національної гвардії, Військово-морських сил, Сухопутних військ, бійці територіальної оборони, прикордонники, захисники "Азовсталі" в Маріуполі.
- Відомо, що наша держава змогла повернути 52 азовці.
- Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, висловив сподівання на продовження процесу повернення українських військовополонених.