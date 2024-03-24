Это разрывает мое сердце, – участница Евровидения-2024 шокировала известием о смерти брата
Источник:Nutsa
Представительница Грузии на Евровидении-2024, певица Nutsa, ошеломила новостью о смерти своего брата. Артистка поделилась горем с аудиторией и опубликовала фото со старшим братом.
Также Nutsa призналась, что не может себе простить отсутствие близких отношений с родным человеком, особенно в последнее время. Именно из-за этого певица испытывает угрызения совести.
Что чувствует артистка после смерти брата
По словам Nutsa, тело ее старшего брата Дато нашли в автомобиле в США. Причины и детали гибели мужчины исполнительница не сообщила. Девушка очень сожалеет, что не имела близких отношений с братом и до сих пор не может себе этого простить.
Я не знаю, что может чувствовать человек, у меня как будто часть сердца разорвали на куски. Я не могу простить себе, что у меня не было с ним близких отношений, особенно в последнее время. Но я всегда любила его, как часть своего сердца, с детства,
– призналась Nutsa.
Nutsa делится фото с покойным братом / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
К тому же исполнительница считает, что страдания и душевная боль будет преследовать ее до конца жизни. Особенно Nutsa сожалеет, что не уделяла достаточного внимания своему брату.
Это так разрывает мое сердце, и мне жаль, что я на самом деле потеряла свои отношения с ним. Эти страдания будут преследовать меня до конца моей жизни и душевная боль, которую я испытываю сегодня, никогда не утихнет,
– поделилась артистка.
По словам певицы, ее брат был хорошим другом, сыном, отцом и патриотом своей страны. Она пообещала всегда любить его и скучать по нему.
Что известно о грузинской певице Nutsа
- Девушка в мае выступит на международной сцене Евровидения в Мальме, в Швеции. Грузию она представит с песней Firefighter. Букмекеры пророчат ей 17 место.
- В то же время по сети распространяется информация о связях певицы с Россией. В частности, в марте 2021 года артистка опубликовала фото из Москвы, однако, осенью того же года уже отдыхала в Одессе и Киеве. Более того, она даже выступала в филармонии перед украинцами.
- Тогда же Nutsa написала песню на русском языке "Девочка хотела любить" и после этого снялась в одном из шоу пропагандистского канала.
- Однако, в 2022 году артистка отметила, что Россия – оккупант и атаковала ее родину.
- А уже в 2023 году оказалось, что певица снова была в Москве. Она поехала на день рождения подруги и решила там спеть.