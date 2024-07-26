Вирусный тренд в TikTok: песня Шакиры 2005 года снова покоряет мир

В TikTok появился новый тренд, который захватил пользователей по всему миру. В его основе – песня колумбийской певицы Шакиры La Tortura, выпущенная еще в 2005 году. Этот трек неожиданно получил вторую жизнь, став саундтреком к тысячам забавных видео.

Интересно, что тренд вышел за пределы украинского сегмента TikTok и стал по-настоящему международным. Можно найти видео на разных языках – от английского до итальянского.

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Суть тренда проста, но гениальна: пользователи создают ролики, где сначала появляется ироничная фраза о том, что что-то "не решит их проблем", а потом показывают счастливого мужчину, который танцует под зажигательную мелодию Шакиры. Даже крупные бренды начали использовать этот трендовый звук. Например, автомобильная марка MINI выпустила ролик, где в шутку утверждает, что покупка их машины – это именно то, что принесет счастье.

Особенно актуальными стали видео, связанные с отпусками и путешествиями. Пользователи делятся ситуациями, когда они все-таки отправляются на море или в горы и это то, что "решает все их проблемы".

La Tortura, которая стала основой тренда, была выпущена Шакирой в сотрудничестве с Алехандро Санзом и стала одним из самых успешных синглов в карьере певицы. В ней рассказывается история женщины, которая отказывается страдать из-за предательского возлюбленного.

Новый тренд – яркий пример того, как социальные сети могут дать новую жизнь старым хитам и объединить людей из разных уголков мира через общий юмор и творчество.