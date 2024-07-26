Цікаво, що тренд вийшов за межі українського сегмента TikTok і став по-справжньому міжнародним. Можна знайти відео різними мовами – від англійської до італійської.

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Суть тренду проста, але геніальна: користувачі створюють ролики, де спочатку з'являється іронічна фраза про те, що щось "не вирішить їхніх проблем", а потім показують щасливого чоловіка, який танцює під запальну мелодію Шакіри. Навіть великі бренди почали використовувати цей трендовий звук. Наприклад, автомобільна марка MINI випустила ролик, де жартома стверджує, що купівля їхньої машини – це саме те, що принесе щастя.

Особливо актуальними стали відео, пов'язані з відпустками та подорожами. Користувачі діляться ситуаціями, коли вони все-таки вирушають на море або в гори й це те, що "вирішує усі їхні проблеми".

Для довідки! La Tortura, яка стала основою тренду, була випущена Шакірою у співпраці з Алехандро Санзом і стала одним з найуспішніших синглів у кар'єрі співачки. У ній розповідається історія жінки, яка відмовляється страждати через зрадливого коханого.

Новий тренд – яскравий приклад того, як соціальні мережі можуть дати нове життя старим хітам і об'єднати людей з різних куточків світу через спільний гумор та творчість.