В сеть "слили" видео Александра Терена в Одессе с участницей "Холостяка"

Съемки нового сезона романтического реалити "Холостяк" уже в самом разгаре. В сеть даже попали кадры главного героя проекта с девушкой, которая, вероятно, является участницей.

Их застукали во время прогулки по Одессе. Заметим, что 13 сезон "Холостяка" отличается от предыдущих тем, что главным героем стал украинский военный Александр Терен, который потерял обе ноги во время войны с Россией.

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На опубликованных кадрах видно, как Александр, одетый в голубую рубашку и белые джинсы, прогуливается по улицам Одессы в компании белокурой девушки, которая была в белом платье и соломенной шляпе. Вокруг пары можно увидеть много камер и операторов, что натолкнуло пользователей на предположение, что это снимают новый сезон "Холостяка", а девушка с видео – участница романтического реалити.

Напомним, новый сезон "Холостяка" появится на экранах уже этой осенью. Недавно неизменный ведущий проекта, Григорий Решетник, подогрел любопытство зрителей, опубликовав эксклюзивные кадры со съемочной площадки.