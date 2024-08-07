"Новый летний хит": Надя Дорофеева поразила фанов новой песней и мотивационным клипом

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую композицию об энергии, что делает нас сильнее. Автором текста стал ее муж, Миша Кацурин.

Новая песня Нади Дорофеевой называется "Нитроглицерин". Певица отметила, что новый релиз рассказывает о ее силе, которая заключается в благодарности, принятии и готовности идти дальше.

К слову Надя Дорофеева призналась о болезни, с которой борется с 19 лет

В новом клипе, который представила Надя Дорофеева, снялась танцовщица Марина Кущева. Она передала рефлексию артистки через хореографию.

Концепт видео – в мотивации, которую каждый из нас находит и теряет по несколько раз в день. Когда кажется, что окружающему миру уже нечего предложить, а самым правильным решением будет просто остановиться на месте и перестать действовать. Самое главное и одновременно самое сложное – найти тот первый шаг к своей искре,

– поделилась певица.

Поклонники поделились впечатлениями от новой песни Дорофеевой. Они делятся любимыми строками и восхищаются артисткой:

"Любимая строка "смелым улыбается этот мир" ведь смелым открыты все пути";

"Под эту песню уже хочется танцевать и подпевать на твоих концертах";

"С первых нот влюбилась в песню. Это будет новый летний хит";

"Такие артисты заслуживают признания и уважения";

"Что за разрыв? Интересно, какие песни ждут нас в альбоме".

Этим новым треком Надя Дорофеева также анонсировала выход будущего полноформатного альбома.