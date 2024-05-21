Нервная система дала сбой, – блогер Николас Карма высказался о нападении во Львове и депрессии

На днях на известного блогера Николаса Карму напали хулиганы. Это произошло в центре Львова, когда Николас снимал ролики для своего тиктока. Пришлось вызывать полицию и скорую. Теперь блогер высказался об этом инциденте.

По словам Николаса, именно из-за таких людей у него была депрессия, панические атаки, принимал антидепрессанты. Вот такова другая сторона популярности.

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Николас Карма высказался о нападении во Львове

Уже не впервые блогер во время работы слышит негативные высказывания в свой адрес. Ранее он проводил с людьми воспитательные беседы, после чего они извинялись и прощались, однако на этот раз было не так.

После того как Николас пытался разъяснить ситуацию, ему в лицо брызнули перцовым баллончиком. Эта ситуация вызвала активные обсуждения в сети, поэтому Карма в последний раз прокомментировал ее, чтобы закрыть этот вопрос.

Хочу, чтобы вы знали о моем эмоциональном состоянии, потому что я долго держал это в себе и очень устал от этого. Я не был готов к такой стороне публичной жизни. Я всегда думал, что если ты честный человек, ведешь достойный образ жизни то и бояться нечего, но оказалось, что некоторые люди очень злые, наглые, без чувства границ и тому подобное. Я думал, что очень сильный, проработанный, но моя нервная система дала сбой,

– сказал блогер.

Из-за постоянного хейта, не всегда уместное внимание к его личности, Карма принимал антидепрессанты. Сейчас он гуляет по улицам только для того, чтобы снять контент, поскольку обычные прогулки совсем не приносят удовольствия.

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