Нервная система дала сбой, – блогер Николас Карма высказался о нападении во Львове и депрессии
Источник:Николас Карма
На днях на известного блогера Николаса Карму напали хулиганы. Это произошло в центре Львова, когда Николас снимал ролики для своего тиктока. Пришлось вызывать полицию и скорую. Теперь блогер высказался об этом инциденте.
По словам Николаса, именно из-за таких людей у него была депрессия, панические атаки, принимал антидепрессанты. Вот такова другая сторона популярности.
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Николас Карма высказался о нападении во Львове
Уже не впервые блогер во время работы слышит негативные высказывания в свой адрес. Ранее он проводил с людьми воспитательные беседы, после чего они извинялись и прощались, однако на этот раз было не так.
После того как Николас пытался разъяснить ситуацию, ему в лицо брызнули перцовым баллончиком. Эта ситуация вызвала активные обсуждения в сети, поэтому Карма в последний раз прокомментировал ее, чтобы закрыть этот вопрос.
Хочу, чтобы вы знали о моем эмоциональном состоянии, потому что я долго держал это в себе и очень устал от этого. Я не был готов к такой стороне публичной жизни. Я всегда думал, что если ты честный человек, ведешь достойный образ жизни то и бояться нечего, но оказалось, что некоторые люди очень злые, наглые, без чувства границ и тому подобное. Я думал, что очень сильный, проработанный, но моя нервная система дала сбой,
– сказал блогер.
Из-за постоянного хейта, не всегда уместное внимание к его личности, Карма принимал антидепрессанты. Сейчас он гуляет по улицам только для того, чтобы снять контент, поскольку обычные прогулки совсем не приносят удовольствия.
Что известно о Николасе Карме
- Инфлюенсер стал популярным благодаря роликам "Сколько стоит ваш look?". Эти видео Николас снимает на улицах Львова и других украинских городов. О стоимости наряда рассказывают не только простые граждане, но и знаменитости.
- Сейчас на тикток-аккаунт Кармы подписаны более 530 тысяч пользователей, а за его инстаграм-страницей следит около почти 370 тысяч человек.
- Карма не только блогер, но и певец. 19 декабря 2023 года состоялся его первый сольный концерт во Львове.