О потере сообщила дочь художника, Олеся Телиженко. Известному скульптору и графику было 73 года.
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Умер Николай Телиженко
Также о смерти Николая Телиженко сообщил краевед из Черкасс Андрей Кравец. Он рассказал, что скульптор "болел телом, а не духом". Он виделся с Николаем Матвеевичем 15 марта – у мужчины было хорошее настроение, как и обычно.
Только узнал, что ушел в мир иной замечательный Мастер – Николай Телиженко, дружбой с которым я гордился ... Вспомнилось первое общение с Мастером старой когорты Художников – в домике другого Мастера, Даниила Нарбута, где Телиженко сохранил память о Деде - художнике, на которого равнялась "старая гвардия" УНСО...
– поделился Андрей Кравец.
Дату и время прощания с Николаем Телиженко сообщит его дочь позже.
Что известно о Николае Телиженко
Николай Телиженко родился в Звенигородке Черкасской области. Учился в Вижницком училище и Львовском институте прикладного и декоративного искусства. В 1987 году стал членом Национального союза Художников Украины. Также имеет звание Заслуженного художника Украины и много других наград.
Именно Николай Телиженко создал флаг Черкасс и герб Черкасской области. Его произведения украшают детский парк, магазин в Черкассах, школу в селе Будище. Николай Телиженко также является соавтором памятника жертвам Чернобыльской катастрофы. Последние годы работал как график.
Самые известные произведения Николая Телиженко
- панно "Свято врожаю" (1984);
- панно "Осінні перевесла" (1986);
- "Струни Дніпра" (1990);
- панно "Байда-Вишневецький" (2001).