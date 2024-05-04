Про втрату повідомила донька митця, Олеся Теліженко. Відомому скульптору та графіку було 73 роки.

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Помер Микола Теліженко

Також про смерть Миколи Теліженка повідомив краєзнавець з Черкас Андрій Кравець. Він розповів, що скульптор "хворів тілом, а не духом". Він бачився з Миколою Матвійовичем 15 березня – у чоловіка був гарний настрій, як і зазвичай.

Щойно дізнався, що пішов у засвіти чудовий Майстер – Микола Теліженко, дружбою з яким я гордився… Згадалось перше спілкування з Майстром старої когорти Художників – у хатинці іншого Майстра, Данила Нарбута, де Теліженко зберіг пам'ять про Діда — художника, на якого рівнялася "стара гвардія" УНСО…

– поділився Андрій Кравець.

Дату та час прощання з Миколою Теліженком повідомить його донька згодом.

Що відомо про Миколу Теліженка

Микола Теліженко народився у Звенигородці Черкаської області. Навчався у Вижницькому училищі та Львівському інституті прикладного й декоративного мистецтва. У 1987 році став членом Національної спілки Художників України. Також має звання Заслуженого художника України та багато інших нагород.

Саме Микола Теліженко створив прапор Черкас і герб Черкащини. Його твори прикрашають дитячий парк, магазин у Черкасах, школу у селі Будище. Микола Теліженко також є співавтором пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Останні роки працював як графік.

Найвідоміші твори Миколи Теліженка