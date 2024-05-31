Скандальный Никита Джигурда, который родом из Киева, будет воевать на стороне врага
Источник:РИА Новости
Одиозный российский актер Никита Джигурда, который родом из Киева, в 2022 году получил гражданство страны-оккупанта. Теперь мужчина решил служить на стороне врага.
К тому же шоумен-путинист ранее посещал подразделение, куда планирует вступить. Вероятно, предатель будет проходить службу в оккупированной части Донецкой области.
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Как известно, Джигурда будет служить вместе с мужем арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексеем. В то же время к Никите присоединится экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
Также шоумен уже запросил ходатайство, которое является основанием для того, чтобы его рассмотрели на вакантную военную должность в подразделении.
Так Джигурда также планирует вступить в это подразделение и уже запросил ходатайство,
– сообщил инсайдер рос СМИ.
Более того, оказывается Джигурда уже посещал подразделение в оккупированной части Донецкой области, где будет служить. Туда предатель приехал, чтобы собрать средства на российские ракеты и передать их военным-оккупантам.
Что известно о гражданской позиции Джигурды
- В 2014 году актер пытался "усидеть на двух стульях", поддерживая как сепаратистов "ДНР", так и Евромайдан. Впрочем, через три года Никита получил гражданство "ДНР", чем очень гордился.
- Более того, актер хотел представить "страну" на конкурсе Евровидение. Однако, его планам не суждено было сбыться, поскольку Джигурду через пять дней лишили гражданства "ДНР".
- В марте 2017-го Секретариат правления Национального союза кинематографистов Украины принял решение об исключении Никиты из рядов НСКУ "за антигосударственные высказывания по отношению к Государству Украина, получение паспорта так называемой "ДНР" и нарушение уставных положений Союза и этических требований".
- Уже через три года Джигурда заявил, что считает Крым де-юре территорией Украины.
- В декабре 2022 года стало известно, что Никита Джигурда получил российское гражданство.