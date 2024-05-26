Из-за хранения наркотиков: Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама

Рэпершу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама с подозрением в хранении запрещенных веществ. Ей выписали штраф, а затем отпустили.

На этой неделе рэперша Ники Минаж выступила с концертом в Амстердаме. После этого она направлялась в Манчестер, где должно было состояться ее еще одно выступление.

Не пропустите 20-летняя актриса "Очень странных дел" вышла замуж за сына Джона Бон Джови, – СМИ

Ники Минаж задержали за хранение наркотиков

За несколько часов до начала концерта американку задержали в аэропорту Амстердама "Схипхол". Полиция заподозрила, что звезда хранила в багаже легкие наркотики.

Ники Минаж опубликовала в инстаграме видео, где показала разговор с работником аэропорта. Тот сообщил певице, что полиция хочет полностью обыскать ее багаж. Она в ответ сказала, что запрещенных веществ у нее нет, а багаж должны были проверить раньше.

Они пытались помешать мне провести шоу. Они забрали мои сумки, прежде чем я смогла их увидеть. Положили их в самолет. Теперь говорят, что ждут таможню. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как остальные провалились. Все, что они делали, является незаконным,

– жаловалась Ники Минаж.

Ники Минаж транслировала инцидент в инстаграме: видео

Местные СМИ пишут, что Ники Минаж оштрафовали на 350 евро из-за того, что она имела от 30 до 100 граммов марихуаны. Рэперка якобы заявила, что легкие наркотики перевозила не она, а ее охранник. Поэтому именно он заплатил штраф.

Ей все еще рады в Нидерландах, но важно, чтобы это не повторилось. Тогда штрафы будут больше,

– сообщил представитель прокуратуры.

Таким образом выступление Ники Минаж в Манчестере отменили и перенесли. Певица признала штраф, поэтому дело закрыли, а ее отпустили.

Что известно о Ники Минаж