Через зберігання наркотиків: Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердама

Реперку Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердаму з підозрою у зберіганні заборонених речових. Їй виписали штраф, а потім відпустили.

Цього тижня реперка Нікі Мінаж виступила з концертом в Амстердамі. Після цього вона прямувала до Манчестера, де мав відбутися її ще один виступ.

Не пропустіть 20-річна акторка "Дивних див" вийшла заміж за сина Джона Бон Джові, – ЗМІ

Нікі Мінаж затримали за зберігання наркотиків

За кілька годин до початку концерту американку затримали в аеропорту Амстердама "Схіпхол". Поліція запідозрила, що зірка зберігала у багажі легкі наркотики.

Нікі Мінаж опублікувала в інстаграмі відео, де показала розмову з працівником аеропорту. Той повідомив співачці, що поліція хоче повністю обшукати її багаж. Вона у відповідь сказала, що заборонених речовин у неї немає, а багаж мали перевірити раніше.

Вони намагалися завадити мені провести шоу. Вони забрали мої сумки, перш ніж я змогла їх побачити. Поклали їх у літак. Тепер кажуть, що чекають на митницю. Ось як це виглядає, коли людям платять великі гроші за спробу саботувати тур після того, як решта провалилася. Все, що вони робили, є незаконним,

– скаржилась Нікі Мінаж.

Нікі Мінаж транслювала інцидент в інстаграмі: відео

Місцеві ЗМІ пишуть, що Нікі Мінаж оштрафували на 350 євро через те, що вона мала від 30 до 100 грамів марихуани. Реперка начебто заявила, що легкі наркотики перевозила не вона, а її охоронець. Тому саме він заплатив штраф.

Їй все ще раді в Нідерландах, але важливо, щоб це не повторилося. Тоді штрафи будуть більшими,

– повідомив речник прокуратури.

Таким чином виступ Нікі Мінаж у Манчестері скасували та перенесли. Співачка визнала штраф, тож справу закрили, а її відпустили.

Що відомо про Нікі Мінаж