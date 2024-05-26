На этой неделе рэперша Ники Минаж выступила с концертом в Амстердаме. После этого она направлялась в Манчестер, где должно было состояться ее еще одно выступление.
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Ники Минаж задержали за хранение наркотиков
За несколько часов до начала концерта американку задержали в аэропорту Амстердама "Схипхол". Полиция заподозрила, что звезда хранила в багаже легкие наркотики.
Ники Минаж опубликовала в инстаграме видео, где показала разговор с работником аэропорта. Тот сообщил певице, что полиция хочет полностью обыскать ее багаж. Она в ответ сказала, что запрещенных веществ у нее нет, а багаж должны были проверить раньше.
Они пытались помешать мне провести шоу. Они забрали мои сумки, прежде чем я смогла их увидеть. Положили их в самолет. Теперь говорят, что ждут таможню. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как остальные провалились. Все, что они делали, является незаконным,
– жаловалась Ники Минаж.
Ники Минаж транслировала инцидент в инстаграме: видео
Местные СМИ пишут, что Ники Минаж оштрафовали на 350 евро из-за того, что она имела от 30 до 100 граммов марихуаны. Рэперка якобы заявила, что легкие наркотики перевозила не она, а ее охранник. Поэтому именно он заплатил штраф.
Ей все еще рады в Нидерландах, но важно, чтобы это не повторилось. Тогда штрафы будут больше,
– сообщил представитель прокуратуры.
Таким образом выступление Ники Минаж в Манчестере отменили и перенесли. Певица признала штраф, поэтому дело закрыли, а ее отпустили.
Что известно о Ники Минаж
- Ники Минаж – одна из самых популярных американских рэперов. Ее творческий взлет состоялся в 2009 году, когда она заключила контракт с фирмой звукозаписи и начала работать над дебютным альбомом Pink Friday.
- Рэперка сотрудничала со многими другими артистами, а еще известна конфликтами с исполнительницей Cardi B. Ее самые известные хиты: Side To Side, Bang Bang, Swalla, Hey Mama, Anaconda.
- В начале полномасштабного вторжения Ники Минаж написала, что кадры обстрелов украинских городов "разбило ее сердце на куски". Она выразила соболезнования каждой матери, что убегает с детьми и прощается с мужем.