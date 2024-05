Nemo из Швейцарии победили на Евровидении-2024: текст и перевод песни фаворитов

Евровидение-2024 закончилось объявлением победителя - представителей Швейцарии Nemo. Они получили в сумме наибольшее количество от зрителей и жюри. Их песня The Code заполонила сердца еврофанов еще задолго до начала конкурса.

Швеция приветствует новых лидеров и передает им кубок победителей. Как звучит текст песни исполнителей и что он означает на украинском, расскажет Show 24.

Не пропустите Nemo – победители Евровидения-2024: биография триумфаторов

Евровидение 2024 финал – Nemo – The Code: смотрите видео выступления победителя онлайн

Текст песни Nemo – The Code

Whoa-oh-oh

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my boheme, so drink it up, my friend

This story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Yeah

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right?

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind, and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

let me taste the lows and highs

(Oh) let me feel that burning fright

(Oh) this story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to Hell and back

To find myself on track|

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh

Перевод песни Nemo – The Code

Добро пожаловать на шоу, сообщите всем

Я не играю в игру, я разрываю цепи

Лучше пристегнитесь, я управляю всем

Это моя богема, так что выпей это, друг

Это история – это правда моя

Я, Я прошел сквозь огонь и воду

Чтобы найти свой путь

Я взломал код

Как глаза рая

Я дал этому время

Теперь я чувствую рай

Я взломал код

Да, да, да, да

Позвольте рассказать сказку о жизни хорошей и плохой

Лучше держитесь крепче

Что так, что не так, что правда

Все сбалансировано, все ясно

Я так много думаю

Но я не буду спать всю ночь

Я так взволнован, я такой эмоциональный

Это больше, чем я, я так взволнован

Дай мне попробовать низину и ночи

Дай мне почувствовать этот жгучий страх

Эта история - моя правда

Я, Я прошел сквозь огонь и воду

Чтобы найти свой путь

Я взломал код

Как глаза рая

Я дал этому время

Теперь я чувствую рай

Я взломал код

Где-то между нулями и единицами

Я клянусь, я нашел свое королевство

Мое сердцебиение

Где-то между нулями и единицами

Я клянусь, я нашел свое королевство

Мое сердце бьется как барабан

Я, я прошел сквозь огонь и воду

Чтобы найти свой путь

Я взломал код

Как глаза рая

Я дал этому время

Теперь я чувствую рай

Я взломал код