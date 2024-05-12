Nemo зі Швейцарії перемогли на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні фаворитів

Євробачення-2024 закінчилося оголошенням переможця – представників Швейцарії Nemo. Вони отримали у сумі найбільшу кількість від глядачів і журі. Їхня пісня The Code заполонила серця єврофанів ще задовго до початку конкурсу.

Швеція вітає нових лідерів та передає їм кубок переможців. Як звучить текст пісні виконавців та що він означає українською, розповість Show 24.

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Євробачення 2024 фінал – Nemo – The Code: дивіться відео виступу переможця онлайн

Текст пісні Nemo – The Code

Whoa-oh-oh

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my boheme, so drink it up, my friend

This story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Yeah

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right?

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind, and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

let me taste the lows and highs

(Oh) let me feel that burning fright

(Oh) this story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to Hell and back

To find myself on track|

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh

Переклад пісні Nemo – The Code

Ласкаво просимо на шоу, повідомте всім

Я не граю в гру, я розриваю ланцюги

Краще пристебніться, я керую всім

Це моя богема, тож випий це, друже

Ці історія – це правда моя

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код

Так

Дозвольте розповісти казку про життя хороше та погане

Краще міцно тримайтеся

Що так, що не так, що правда

Все збалансовано, все ясно

Я так багато думаю

Та я не буду спати всю ніч

Я такий схвильований, я такий емоційний

Це більше за мене, я такий стурбований

Дай мені скуштувати низину й ночей

Дай мені відчути цей пекучий страх

Ця історія є правда моя

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код

Десь між нулями і одиницями

Я клянусь я знайшов своє королівство

Моє серцебиття

Десь між нулями і одиницями

Я клянусь, я знайшов своє королівство

Моє серцебиття як барабан

Я, я пройшов крізь вогонь та воду

Щоб знайти свій шлях

Я зламав код

Як очі раю

Я дав цьому деякий час

Зараз відчуваю рай

Я зламав код