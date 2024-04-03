Сын Алана Бадоева растрогал совместным фото с отцом и сестрой: семейные кадры
Источник:Борис Долгопольский
Приемный сын Алана Бадоева, Борис, очаровал поклонников семейным фото с отцом. К тому же на фотографии можно увидеть и сестру Бориса – Лолиту.
Редким кадром сын Бадоева поделился, вероятно, из-за долговременной разлуки с отцом. Так, он хотел показать, что действительно скучает по своему папе.
К слову 22-летний певец Parfeniuk растрогал сеть первым фото с дочкой: кадры из больницы
Сын Бадоева очаровал поклонников
Борис поделился с подписчиками своего блога совместным фото с отцом и сестрой. На фотографии сын мягко обнимает своего папу, а спереди стоит вместе с ними дочь, позируя для фото. Все искренне улыбаются на фото и выглядят счастливыми, находясь в компании друг друга. На фоне можно увидеть океан и пальмы.
В то же время дата создания этого фото остается загадкой.
Названный сын Бадоева растрогал семейным фото / Скриншот из инстаграмм-сторис Бориса
Что известно о детях Алана Бадоева
- Дети режиссера уже довольно долго находятся за границей.
- 19-летняя дочь Лолита заканчивает последний класс школы в Италии. Девушку ждет выбор направления и специальности для обучения в университете.
- В то же время сын Борис пошел в сферу кинематографа, как и его отец. К тому же парень стал режиссером документального фильма об итальянских художниках прошлого века, которые исчезают. Кинокритики высоко оценили ленту и планируют показывать ее в итальянских университетах с просветительской целью.