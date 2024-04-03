Сын Алана Бадоева растрогал совместным фото с отцом и сестрой: семейные кадры

Приемный сын Алана Бадоева, Борис, очаровал поклонников семейным фото с отцом. К тому же на фотографии можно увидеть и сестру Бориса – Лолиту.

Редким кадром сын Бадоева поделился, вероятно, из-за долговременной разлуки с отцом. Так, он хотел показать, что действительно скучает по своему папе.

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Сын Бадоева очаровал поклонников

Борис поделился с подписчиками своего блога совместным фото с отцом и сестрой. На фотографии сын мягко обнимает своего папу, а спереди стоит вместе с ними дочь, позируя для фото. Все искренне улыбаются на фото и выглядят счастливыми, находясь в компании друг друга. На фоне можно увидеть океан и пальмы.

В то же время дата создания этого фото остается загадкой.



Названный сын Бадоева растрогал семейным фото / Скриншот из инстаграмм-сторис Бориса

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