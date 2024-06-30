Герой Украины, легенда эстрады и любящий отец: каким был Назарий Яремчук

Сегодня отмечаем 29 годовщину со дня смерти украинского певца, который навсегда внес свое имя в развитие музыки и культуры нашей страны. "Червона рута", "Стожари", "Я піду в далекі гори" – эти и многие другие песни в исполнении Яремчука проявили настоящую любовь к родному краю.

Назарий Яремчук родился 30 ноября 1951 года в Ровно, что сейчас на окраине Вижницы. Будущая звезда росла в певческой семье, ведь отец был тенором в церковном хоре, а мать играла на мандолине и выступала в местном народном театре. Кроме того, старший брат Богдан был знаменитым певцом в окрестностях. Интересный факт, что на момент рождения Назария, его отцу было 64 года. В материале Show 24 подготовили интересные факты из жизни легендарного исполнителя и лучшие песни.

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Жизненный путь

Один из братьев был старше Назария на 37 лет и участвовал в подполье, а впоследствии эмигрировал в Канаду. Семью преследовало КГБ, а отец семьи сдал в колхоз все имущество, потому что "советы" обещали, что тогда не отберут самое ценное – дом.

Назарий Яремчук с братом Дмитрием в Канаде / Фото издания "Збруч"

Когда мальчику было 12 лет, отец умер, а мать тяжело заболела, поэтому женщина приняла решение отдать младшего из Яремчуков в Вижницкую школу-интернат.

После школы Назарий хотел поступить на географа в Черновицкий университет, но не прошел по конкурсу, поэтому начал работать по профессии сейсмолога и учился на курсах водителей.

Назарий Яремчук в молодости / Фото издания "Збруч"

Через некоторое время Яремчук таки поступает в университет, а по вечерам параллельно посещает репетиции ВИА "Смерічка", который был под руководством Левка Дутковского. Однажды мужчина заметил юношу, который исправно приходит в роли слушателя и предложил исполнить ему песню на выбор. Назарий спел "Кохану" и произвел на композитора положительное впечатление.

Поэтому с 1969 года Яремчук стал участником "Смерічки".

ВИА "Смерічка" и Назарий Яремчук / Фото издания "Збруч"

Хотя группу полюбил Вижницкий райком комсомола, Дутковский понимал, что музыка развивается и нужно поражать слушателей чем-то новым. Он принял решение сделать из "Смерічки" эстрадный ансамбль, который соединил в себе гуцульские и буковинские мелодии.

Тогда к команде присоединяются Владимир Ивасюк, а Василий Зинкевич стал первым солистом-мужчиной в женском коллективе ВИА.

ВИА "Смерічка", Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Левко Дутковский / Фото Roduna.org

В 1971 году Яремчук, Зинкевич и Ивасюк выступили с песней "Червона рута" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971". Это трио получило себе бешеную популярность на весь Советский Союз.

Зинкевич, Яремчук, Ивасюк – Червона рута: смотрите видео онлайн

После выхода в свет телемюзикла "Червона рута", солисты Зинкевич и Яремчук получили звание народных любимцев.

Съемки мюзикла "Червона рута" / Фото Roduna.org

ВИА "Смерічка" и солисты стали лауреатами самых престижных премий конкурсов СССР "Алло, мы ищем таланты" и "Песня года – 1972". После такого успеха ансамбль пригласили выступать на сцену в Черновцах.

Из-за большого количества концертов, Яремчук переводится на заочную форму обучения, а ансамбль "Смерічка" дает от двух до четырех выступлений в день.

К сожалению, в 1975 году распадается дуэт Яремчука и Зинкевича. Как-то Дутковский рассказывал, что это партийное руководство рассорило между собой "слишком украинских" артистов.

Василий Зинкевич и Назарий Яремчук / Фото из архива Левка Дутковского

Василий стал солистом ВИА "Світязь", а Назарий закончил учебу и устроился работать старшим инженером на кафедре экономической географии. Однако Яремчук любил музыку и стремился жить с ней всю жизнь. Тогда Левко посоветовал певцу вернуться в филармонию, что тот и сделал.

В 1978 году Яремчук стал заслуженным артистом УССР, а через два года выпустил пластинку "Несравненный мир красоты". Впоследствии с ВИА "Смерічка" выступает на международном конкурсе и становится лауреатом многих выдающихся премий.

Назарий Яремчук – Гай, зелений гай: смотрите видео онлайн

Во время Афганской войны звезда эстрады ездил в Афганистан, чтобы выступить перед солдатами, а после Чернобыльской трагедии не боялся выступать за 30 километров до зоны отчуждения перед ликвидаторами аварии.

Назарий Яремчук / Фото из архива Дарьи Яремчук

Личная жизнь

В 1972 году Яремчук знакомится со своей будущей женой Еленой Шевченко, которую пригласили солисткой в ВИА "Смерічка". Между молодыми людьми закрутилось чувство любви, поэтому через некоторое время они поженились в Закарпатской области. За год у супругов родился сын Дмитрий, а меньше чем за год второй сын Назарий.

Назарий Яремчук с женой Еленой и сыновьями / Фото Roduna.org

Брак продержался 15 лет, а новость о разводе всколыхнула все близкое окружение пары. Впоследствии Елена вышла замуж во второй раз и перебралась жить в Киев, А Назарий с сыновьями остался в Черновцах. Впоследствии экс-супруги называли это решение самой большой ошибкой в жизни.

В 1991 году Яремчук женился во второй раз. Его избранницей стала Дарья, которая была матерью-одиночкой. Пара поженилась в Косове, а на церемонию венчания пришло много людей.

Брак Назария и Дарьи Яремчук / Фото Roduna.org

В 1993 году у пары родилась общая дочь Мария. Яремчук назвал девочку в честь своей покойной мамы.

Яремчук с дочкой Марией / Фото из личного архива семьи

Стоит вспомнить, что дети звездного отца пошли по его стопам. Сыновья получили звание народных артистов Украины и создали группу "Братья Яремчуки".

Дмитрий и Назарий Яремчуки – Родина: смотрите видео онлайн

Мария Яремчук также подалась в певческую карьеру. Девушка представляла Украину на Евровидении в 2014 году.

Мария Яремчук – Tick-Tock: смотрите видео онлайн

Однако в 2017 – заявила, что уходит со сцены. По словам исполнительницы, она не смогла перебороть страх выступать перед публикой. Недавно Мария поделилась сообщениями в инстаграме о документальном фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси", который выйдет в кинопрокат с 8 августа.

Последние годы жизни Назария Яремчука

В 1993 году стало известно, что певец заболел раком желудка. Брат Дмитрий, который жил в Канаде, узнав о страшной новости о болезни младшего Яремчука, сразу же разыскал лучших врачей и устроил певца в госпиталь. Однако это не помогло.

А вот предел жизни – 43. Лежу в больнице после операции на желудок. Все, как везде сон: врачи, общение, ощущение бездны. Пять часов проходила экзекуция. Врач Hairte сказал, что рака больше нет, – писал Яремчук о болезни в своем дневнике.

Последние годы знаменитость проводил в кругу друзей и семьи, иногда выступал, но страшное заболевание отбирало жизненные силы.

Назарий Яремчук / Фото из семейного архива певца

Последнее выступление украинской легенды эстрады состоялось на Співочому полі в Киеве. Тогда отметили, что Назарий исхудал.

Назарий Яремчук – Родина (последнее выступление): смотрите видео онлайн

30 июня 1995 года Яремчук умер в Черновцах в кругу самых близких людей. Певца похоронили на центральном кладбище города. На момент смерти легенде было 43 года.

Через год Назарию посмертно присвоили Шевченковскую премию, а в 2021 году почтили званием Героя Украины.