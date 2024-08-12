Белорусская группа NaviBand запустила невероятный тренд с украинской версией песни "Мама"

Недавно команда выпустила трек-посвящение для самого родного человека в мире на белорусском языке. Композиция получилась настолько чувственной, что сразу же нашла своих поклонников и в Украине.

Из-за ажиотажа и благосклонности аудитории, команда решила выпустить украинскую версию песни "Мама", но есть один нюанс. Чтобы трек таки вышел в свет, группа приглашает записать 3 тысячи видео с украиноязычным отрывком, и после этого NaviBand презентуют полную версию. Что нужно делать – узнавайте в материале Show 24.

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Сначала рекомендуем послушать версию песни на белорусском языке, которая доступна на всех стриминговых платформах. Возможно, вам придется по душе это исполнение.

Но если у вас есть желание услышать песню именно на украинском языке, то следует приобщиться к тренду. Исполнители не ставили каких-то особых условий. Все что нужно, так это выложить любое видео и добавить к нему отрывок из трека "Мама". Таким образом, вы не только ускорите дату выхода в свет украинской версии, но и популяризируете песню среди других пользователей тиктока.

К тренду даже присоединился исполнитель Cheev, который вырос в Беларуси, а в 2021 году перебрался жить в Киев.

Отметим, что на данный момент уже снято почти пять тысяч видео под выбранный звук. Но мы рекомендуем не останавливаться на достигнутом, а продолжать помогать исполнителям популяризировать качественную музыку.

Что известно о группе NaviBand

В 2013 году полны надежды музыканты создали группу под названием Navi, а в 2017 году представляли Беларусь в Киеве на Евровидении с песней Story of my life. К слову, это была первая песня на белорусском языке за всю историю участия Беларуси на песенном конкурсе.

Naviband – Story Of My Life: смотрите видео онлайн

В Беларуси песни группы стали символом протестного движения. Сегодня команда выступает по городам Европы, а вот в их родной стране песни NaviBand запретили. Исполнители продолжают популяризировать белорусский язык и уверены, что именно благодаря этим песням у белорусов появляется желание начать учить родной язык.