Через ажіотаж і прихильність аудиторії, команда вирішила випустити українську версію пісні "Мама", але є один нюанс. Щоб трек таки вийшов у світ, гурт запрошує записати 3 тисячі відео з україномовним уривком, і після цього NaviBand презентують повну версію. Що потрібно робити – дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Спершу рекомендуємо послухати версію пісні білоруською мовою, яка доступна на усіх стрімінгових платформах. Можливо, вам припаде до вподоби це виконання.

Але якщо у вас є бажання почути пісню саме українською мовою, то слід долучитись до тренду. Виконавці не ставали якихось особливих умов. Усе що потрібно, так це викласти будь-яке відео та додати до нього уривок із треку "Мама". Таким чином, ви не тільки прискорите дату виходу світ української версії, а й популяризуєте пісню серед інших користувачів тіктока.

До тренду навіть долучився виконавець Cheev, який виріс у Білорусі, а у 2021 році перебрався жити до Києва.

Зазначимо, що на цей момент уже знято майже п'ять тисяч відео під обраний звук. Але ми рекомендуємо не зупинятись на досягнутому, а продовжувати допомагати виконавцям популяризувати якісну музику.

Що відомо про гурт NaviBand

У 2013 році сповнені надії музиканти створили гурт під назвою Navi, а у 2017 році представляли Білорусь у Києві на Євробаченні з піснею Story of my life. До слова, це була перша пісня білоруською мовою за всю історію участі Білорусі на пісенному конкурсі.

Naviband – Story Of My Life: дивіться відео онлайн

У Білорусі пісні гурту стали символом протестного руху. Сьогодні команда виступає містами Європи, а от у їхній рідній країні пісні NaviBand заборонили. Виконавці продовжують популяризувати білоруську мову та певні, що саме завдяки цим пісням у білорусів появляється бажання почати вчити рідну мову.