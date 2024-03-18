Произведение искусства, - Наталка Денисенко поразила откровенным фотосетом с жемчугом

Актриса Наталья Денисенко поделилась снимками с новой фотосессии. Она позировала в необычном образе, где главным акцентом был жемчуг.

Украинская актриса Наталья Денисенко не стесняется позировать в откровенных съемках. На этот раз она опубликовала в сети фотографии, которые сделала еще год назад.

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Наталка Денисенко поразила новым образом

Наталка Денисенко позировала перед камерой топлес. Она надела лишь молочную мини-юбку с длинной бахромой. Главным акцентом в образе актрисы была композиция из жемчуга – они украшали шею Натальи, плечи и грудь. Также аутфит дополнял золотой браслет и белые сапожки.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Актриса собрала волосы сзади и сделала легкий макияж.

Иногда, какие-то фото кажутся "не ко времени", но даже через год они выглядят в моих глазах, как произведение искусства! Что-то есть в этих фотографиях мистическое, правда? Я даже хотела написать сообщение о том, что искусство и творчество во все времена было именно той энергией, которая помогала выжить и жить. Но достаточно об этом и одного предложения,

– поделилась Наталья Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

В комментариях актрису спросили о том, как на эти фотографии отреагировал ее муж Андрей Фединчик, который в ВСУ. "Говорил, что красиво", – ответила Денисенко.

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