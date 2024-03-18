Українська акторка Наталка Денисенко не соромиться позувати у відвертих зніманнях. Цього разу вона опублікувала у мережі світлини, які зробила ще рік тому.
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Наталка Денисенко вразила новим образом
Наталка Денисенко позувала перед камерою топлес. Вона одягнула лиш молочну мініспідницю з довгою бахромою. Головним акцентом в образі акторки була композиція з перлів – вони прикрашали шию Наталки, плечі й груди. Також аутфіт доповнював золотий браслет та білі чобітки.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки
Акторка зібрала волосся ззаду та зробила легкий макіяж.
Іноді, якісь фото здаються "не на часі", але навіть через рік вони виглядають в моїх очах, як витвір мистецтва! Щось є в цих світлинах містичне, правда? Я навіть хотіла написати допис про те, що мистецтво і творчість у всі часи було саме тією енергією, яка допомагала вижити й жити. Але досить про це й одного речення,
– поділилась Наталка Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки
У коментарях акторку запитали про те, як на ці світлини відреагував її чоловік Андрій Федінчик, який у ЗСУ. "Казав, що гарно", – відповіла Денисенко.
Як пікантні фото допомагають Денисенко й Федінчику у шлюбі
- Через російське вторгнення більшість часу Наталка Денисенко та Андрій Федінчик проводять у розлуці. Однак вони обоє працюють над тим, щоб зберегти стосунки та полум'я почуттів у шлюбі.
- Наталка Денисенко зізнавалась, що підтримувати пристрасть їм допомагали еротичні листування та секс онлайн. Зірка не реагує на дорікання через інтимні світлини на її сторінці. Бо вона неодноразово пояснювала, що чоловік схвалює такі її фотосесії й навіть сам просить зробити пікантні кадри.
- За словами акторки, також важливо якісно проводити спільний час, коли він є. Наталка й Андрій цінують моменти, в які їм вдається побути вдвох. Також Денисенко надсилає чоловіку подарунки.