Украинская актриса Наталья Денисенко не стесняется позировать в откровенных съемках. На этот раз она опубликовала в сети фотографии, которые сделала еще год назад.
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Наталка Денисенко поразила новым образом
Наталка Денисенко позировала перед камерой топлес. Она надела лишь молочную мини-юбку с длинной бахромой. Главным акцентом в образе актрисы была композиция из жемчуга – они украшали шею Натальи, плечи и грудь. Также аутфит дополнял золотой браслет и белые сапожки.
Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы
Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы
Актриса собрала волосы сзади и сделала легкий макияж.
Иногда, какие-то фото кажутся "не ко времени", но даже через год они выглядят в моих глазах, как произведение искусства! Что-то есть в этих фотографиях мистическое, правда? Я даже хотела написать сообщение о том, что искусство и творчество во все времена было именно той энергией, которая помогала выжить и жить. Но достаточно об этом и одного предложения,
– поделилась Наталья Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото из инстаграма актрисы
В комментариях актрису спросили о том, как на эти фотографии отреагировал ее муж Андрей Фединчик, который в ВСУ. "Говорил, что красиво", – ответила Денисенко.
Как пикантные фото помогают Денисенко и Фединчику в браке
- Из-за российского вторжения большинство времени Наталка Денисенко и Андрей Фединчик проводят в разлуке. Однако они оба работают над тем, чтобы сохранить отношения и пламя чувств в браке.
- Наталка Денисенко признавалась, что поддерживать страсть им помогали эротические переписки и секс онлайн. Звезда не реагирует на упреки из-за интимных фотографий на ее странице. Потому что она неоднократно объясняла, что муж одобряет такие ее фотосессии и даже сам просит сделать пикантные кадры.
- По словам актрисы, также важно качественно проводить совместное время, когда оно есть. Наташа и Андрей ценят моменты, в которые им удается побыть вдвоем. Также Денисенко присылает мужу подарки.