Наталья Могилевская впервые показала мужчину, с которым воспитывает дочерей: видео влюбленных

Наталья Могилевская почти не рассказывает поклонникам о личной жизни. Впрочем, артистка неожиданно показала своего избранника в сети.

Певица находилась на отдыхе вместе с мужем и дочерьми. Исполнительница устроила отпуск в Одессе, где арендовала трехэтажный дом с несколькими террасами с видом на море.

Интересно Наталья Могилевская показала, как собирается с дочками на отдых: трогательное видео

По случаю возвращения в Киев Наталья опубликовала видео, на котором впервые показала своего любимого Валентина и дочерей вместе. Семья предстала на вокзале и в объятиях друг друга. Мужчина подарил девушкам цветы и нежно поцеловал Могилевскую.

По словам артистки, ее избранник не является публичным человеком, поэтому ему не нравится излишнее внимание сети. Однако, этот раз он позволил любимой показать себя.

Спасибо, дорогой, за отдых. Наш отпуск закончился. Но как приятно вспомнить, как все начиналось. Обычно мой муж против каких-то его фото в соцсетях, но я благодарю тебя, что ты позволил мне поделиться этим трогательным видео. Целую тебя и спасибо за цветы, люблю,

– призналась Наталья.

Отметим, немало украинских звезд сейчас находится на отдыхе. Так, Оля Полякова проводит время в Монако, а Ксения Мишина несколько недель провела в США с сыном.