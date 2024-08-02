Закрыли в комнате, – Могилевская показала, как дочери готовили ей сюрприз ко дню рождения
Источник:Наталья Могилевская
Наталья Могилевская празднует день рождения. Певице исполнилось 49 лет.
Семья и поклонники активно поздравляют звезду с праздником. По этому случаю исполнительница поделилась, как семья готовила для нее сюрприз.
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Так, названные дочери Могилевской, София и Мишель, взяли на себя инициативу по подготовке праздника. Они попросили маму пораньше уйти спать и не выходить из комнаты, чтобы сделать для нее сюрприз.
Закрыли меня в комнате, сказали до утра не выходить. Так интересно, что они там делают... Я так рано не ложилась спать даже в детстве,
– отметила знаменитость.
Однако певица не удержалась от того, чтобы подсмотреть. Наталья поделилась с поклонниками, что увидела, как ее старшая дочь украшает террасу их дома серебристыми шариками и цветами.
Наталья Могилевская показала, как дочери готовили для нее сюрприз / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии певица опубликовала праздничное фото в постели, где завернутая в одеяло задувает свечи на торте, а позади нее можно увидеть праздничные шарики.
В комментариях под этим постом артистку также поздравили подписчики и звездные коллеги.
- Соня Морозюк: "С Днем рождения! Вы легендарная женщина, наш ориентир. Пусть у вас все будет волшебно";
- Виталий Козловский: "Моя дорогая и родная! Неуемного вдохновения тебе на много-много лет";
- KOLA: "Обожаю! С Днем рождения. Будьте счастливой всегда";
- TAYANNA: "Натали, с Днем рождения";
- Алексей Суханов: "С Днем рождения".
Ранее Наталья Могилевская с семьей решила отдохнуть в Одессе. Артистка вместе с мужем и дочками выбрала роскошный трехэтажный дом с несколькими просторными террасами, с которых открывается панорамный вид на море.